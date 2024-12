Valves Next-Level-Steam-Deck plötzlich aufgetaucht: Wir warten auf die Killer-App

Tyler McVicker hat sich das Prädikat Valve-Fanboy redlich verdient. Jahrelang bereits berichtet der gut informierte Mann über alles, woran Gabe Newell beteiligt ist, Half-Life 3 draufsteht, oder was mit Steam Deck & Co. zu tun hat. Vor wenigen Tagen hat der Insider sein neuestes YouTube-Video mit dem Titel „2007-Valve ist zurück“ veröffentlicht – im Original betitelt mit: „2007 Valve is back“.

Die Jahreszahl 2007 bezieht sich mitunter darauf, dass Valve im Oktober 2007 die berühmt-berüchtigte Orange Box veröffentlicht hat, eine Sammlung mit fünf Spielen: Half-Life 2, den beiden Episoden, Portal und Team Fortress 2. In seinem fast zehnminütigen Video tangiert McVicker nun mehrere Themen rund um den Valve-Kosmos. Der spannendste Punkt dürfte jedoch mit einem Nachfolger zum Steam Deck und brandneuer Valve-Hardware zusammenhängen.

Wird Deckard ein neues Valve Index oder eher ein neues Steam Deck – oder beides?

Damit, dass die Vorzeichen auf Half-Life 3 stehen, erzählen wir euch nichts Neues. Erst vor wenigen Tagen berichteten wir euch von einem Analysevideo ebenfalls von Tyler McVicker, in dem derselbe seine neuesten Recherche-Erkenntnisse zu den sogenannten HLX-Dateien publik gemacht hat. Dabei hat der Experte nochmal unterstrichen, welches Gewicht ein aufwendiges Physik-System für ein Half-Life 3 haben wird.

In seinem aktuellen Video nun widmet sich McVicker mitunter ausführlich den neuesten Gerüchten zu Valves VR-Headset Deckard.

Der sich dem Deckard widmende Abschnitt des Videos beginnt ungefähr ab Minute 4:15. Es geht um die auf den Codenamen „Roy“ getauften Controller für Deckard oder die verwendete Prozessor-Power. Laut McVicker deuten die neuesten Leaks darauf hin, beim Deckard handele es sich „weniger um ein VR-Spielgerät, stattdessen eher um ein VR-Steam Deck“, wie er sagt. „Es ist ein Steam Deck-Gerät. Etwas, was alles aus eurer Steam-Bibliothek abspielen kann – mit dem Unterschied, dass ihr das Ganze auf einem großen, virtuellen Bildschirm spielt“, erklärt McVicker weiter.

Knackpunkt ist – und hier könnte etwa ein Half-Life-Titel oder Ähnliches ins Spiel kommen: „Anhaltspunkte deuten darauf hin: Wenn ihr einen 3D-Titel wie Half-Life 2 spielt, wird es [Deckard] etwas Ähnliches wie GeForce 3D machen“. Anders gesagt – und in McVickers Worten: „Es verwandelt den virtuellen Bildschirm, auf den ihr schaut, in einen 3D-Fernseher“. Ein Spiel mit einer 3D-Spielumgebung würde also, den Worten McVickers folgend, nicht in ein vollwertiges VR-Spiel konvertiert – sondern auf einem virtuellen 3D-Bildschirm dargestellt.

Killer-App für Deckard lädt gerade…

Laut Experte benötigt Valve für Deckard eine Killer-App, anhand der die neue Hardware Deckard an den Mann (und die Frau) gebracht wird. „Du benötigst ein Spiel, um ein Stück Hardware zu verkaufen“, sagt er. Dass Valve einen ähnlichen Kurs wie bei Half-Life: Alyx fahren wird, um neues VR-Equipment zu bewerben, ist eine naheliegende Spekulation. Aber zum aktuellen Zeitpunkt eben nur das: Spekulation.

Dessen ungeachtet würden Fans weltweit natürlich aufhorchen, sollte die Videospielfirma aus Bellevue, Washington zusammen mit seinem neuen VR-Apparillo einen frischen Half-Life-Titel ankündigen – oder was auch immer konkret hinter den HLX-Dateien stecken mag. Apropos City 17 auf dem Steam Deck: In Half-Life Alyx könnt ihr längst ohne VR-Gerätschaft auf der Nase abtauchen – dank einer ambitionierten Fan-Mod.

