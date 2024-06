Visions of Mana: Farbenfroher Trailer verkündet den Releasetermin

Nachdem der Release von Final Fantasy 7 Rebirth schon einige Monate in der Vergangenheit liegt, bereitet Square Enix jetzt die Veröffentlichung des nächsten JRPGs vor: Visions of Mana.

Erstmals 2021 angekündigt, nähert sich die Fortsetzung von Dawn of Mana nun so langsam einem Ende der Entwicklung. Mit einem neuen Trailer gibt es deswegen nun den heißerwarteten Releasetermin, der zum Glück in nicht allzu ferner Zukunft liegt.

Visions of Mana macht den Spätsommer zum JRPG-Erlebnis

Das neue Werbevideo ist satte vier Minuten lang und ziemlich farbenfroh. Das Entwicklerstudio gewährt darin auf der einen Seite einen Blick auf die Gefährt*innen, die euch in Visions of Mana auf eurer Reise begleiten. Auf der anderen Seite werden auch einzelne Gameplay-Features vorgestellt, darunter etwa die Geisterreliquien, mit denen ihr neue Kräfte erlangt und eure Klasse wechseln könnt.

Die Wichtigste Erkenntnis folgt aber am Ende des Trailers: Der Releasetermin. Wenn auf den letzten Metern nichts mehr schief geht, dann wird Visions of Mana am 29. August 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Mit dem nun enthüllten Termin läutete Square Enix zu guter Letzt die Vorbesteller-Phase des Vollpreistitels ein und kündigte eine visuell ansprechende Collector’s Edition an. Die kostet sage und schreibe 219,99 Euro und enthält neben der Vollversion von Visions of Mana außerdem eine Ramco-Plüschfigur, den Soundtrack auf fünf CDs und ein 80-seitiges Artbook. Bestellen könnt ihr die Sonderversion allerdings nur im Square Enix-Store.

Ob der japanische Konzern mit Visions of Mana einen weiteren Volltreffer landet, wird sich in wenigen Wochen zeigen. Bei Final Fantasy 7 Rebirth war man zumindest auf den richtigen Pfaden unterwegs, wie unser Test offenbart.

Quelle: Square Enix Store, YouTube / Square Enix