„Wette, das habt ihr nicht kommen sehen“ – Palworld mit überraschendem Crossover

Das Survival- und Monstersammel-Adventure Palworld befindet sich noch immer im Early Access – wahrscheinlich der einzige Grund, warum es nicht für eine Wagenladung an Game Awards-Nominierungen gereicht hat. Immerhin war das Spiel dennoch eines der aufsehenerregendsten Titel des Jahres.

Über die vergangenen Monate gab es fleißig Updates und Content-Erweiterungen: Neue Monster, Raids, Arena-Kämpfe – im September gab es dann auch den lang erwarteten Konsolen-Release für die PlayStation 5. Nun steht das erste offizielle Crossover an.

Palworld zieht Partnerschaft mit kultigem Pixel-Abenteuer an Land

Für 2024 hält man sich bei Entwicklerstudio Pocketpair noch einen Pfeil im Köcher, mit dem man in Kürze die Informationen rund um das nächste Update abfeuern will. So schreibt es das Unternehmen auf Twitter, kündigt jedoch im gleichen Atemzug schon eine überraschende Neuerung für 2025 an. So wird es ein Crossover zwischen dem Monstersammelspaß und dem 2011 erschienenen Pixel-Survival-Dauerbrenner Terraria geben.

Wie dieses Team-up genau aussieht, wird natürlich nicht verraten – aufgeregte Kommentare unter der Ankündigung gibt es dennoch zuhauf. „Bedeutet das, dass wir Pals als Haustiere in Terraria halten können?“, fragt ein User. Einige der possierlichen Kreaturen aus Palworld in einer reduzierten 2D-Pixelversion zu sehen, ist sicher für viele eine spannende Vorstellung. „Als würde ich NOCH EINEN Grund brauchen, noch einmal mit Terraria anzufangen“, heißt es außerdem.

„Ich wette, damit habt ihr nicht gerechnet“, sagt Pocketpairs Community Manager Bucky augenzwinkernd. Tatsächlich ist die Zusammenarbeit mit Terraria das erste Crossover für Palworld. Ob es aber Inhalte aus dem beliebten Pixel-Crafting-Adventures in der Welt der Pals gibt oder umgekehrt, werden wir wohl erst nächstes Jahr erfahren.

Noch in diesem Jahr soll es ein großes Update für Palworld geben, wie es auf der Steam-Seite des Spiels heißt. Die neue Insel soll sechsmal größer sein als das im letzten Update eingeführte Sakurajima – und auch die anspruchsvollste Region im ganzen Spiel. Natürlich werden auch neue Pals und andere Inhalte hinzugeführt.

Quellen: Steam, Twitter / @Palworld_EN, @Bucky_cm, @swindlesdawg, @Lost_Pause_