Fallout-Fans werden’s lieben: Dieser Retro-Kracher überzeugt mit brandneuem Gameplay

Erinnert ihr euch noch an UnderRail? Das Rollenspiel mit der isometrischen Draufsicht wurde im Jahre 2015 veröffentlicht – also vor mittlerweile zehn Jahren. Bis heute konnte der rundenbasierte Titel, angesiedelt in einer dystopischen Zukunftsvision, insgesamt „sehr positive“ Bewertungen auf Steam einfahren.

Eine der hauptsächlichen Vorlagen, an denen sich die Inspiration von Developer Stygian Software (UnderRail: Expedition, UnderRail: Heavy Duty) entzündet hat, ist offenkundig Fallout – genauer: die ersten beiden, klassischen Fallout-Spiele. Nach den beiden eben genannten DLCs befindet sich aktuell auch eine Fortsetzung namens UnderRail 2: Infusion in der Mache. Zu Teil Zwei wurde jetzt ein neues Gameplay-Video mit knackigen Schauwerten veröffentlicht.

Was zeigt der neue Trailer zum klassischen Rollenspiel UnderRail 2: Infusion?

Was wir im Verlauf des mehr als 20-minütigen YouTube-Videos zu sehen bekommen, dürfte Fans althergebrachter, rundenbasierter RPG-Freuden vertraut sein: Kämpfe, die Runde um Runde ausgetragen werden; eine isometrische Kameraperspektive schräg von oben herab; und ein Szenario, dass sich seiner Verwandtschaft zum Fallout-Kosmos nicht schämen muss. Hier wie dort verschlägt es uns als Spieler*in auf eine Erde, die von einer Apokalypse heimgesucht wurde. Wie die Titelwahl bereits erahnen lässt, müsst ihr in „UnderRail 2“ in U-Bahn-Stationen unter die Erdoberfläche.

Der Beschreibung zum YouTube-Video entnehmt ihr einige weitere, wissenswerte Eckdaten zum aktuellen Entwicklungsstand von UnderRail 2 – auch nachzulesen in den ersten Minuten des Videos.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So wurde bei der Fortsetzung einerseits die grafische Präsentation aufpoliert, andererseits das Kampfsystem überarbeitet. Im Vergleich zum klassischen, rundenbasierten Kampfsystem der vorherigen UnderRail-Spiele setzt der Nachfolger auf ein „flüssigeres und rasanteres Roguelike-System“, heißt es. Dabei lautet das Schlüsselwort laut Entwickler*innen: Dynamik. Denn sowohl ihr als Spieler*innen als auch die Nichtspieler*innencharaktere führen in UnderRail 2 wohl kürzere Aktionen aus, teilweise sogar zeitgleich.

Dadurch soll sich das Kampfgeschehen im Vergleich zu den Vorgängerteilen zackiger gestalten. Was Stygian Software in obigen Bewegtbildern zeigt, macht jedenfalls Laune darauf, wieder in eine Rollenspiel-Welt abzutauchen wie damals, als noch solche Branchen-Dinosaurier wie Interplay Productions und Black Isle Studios die Fallout-Reihe zu einem Genre-Giganten herausgeputzt haben. Wir sind gespannt, ob sich UnderRail 2: Infusion wie seine Vorgänger eine nischige Spieler*innenschaft erschließen wird.

Apropos postapokalyptisches Ödland: Fallout-Urvater Timothy Cain hat mal wieder seinen eigenen YouTube-Kanal angeschmissen – und plaudert über seine persönliche Prognose zu AAA-Spielen.



Quelle: YouTube / @StygSoft