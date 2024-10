Wie Pokémon an Halloween: Pipkin bei Kickstarter sowie als Demo bei Steam

Der Oktober ist für viele einer der liebsten Monate: Die Bäume färben sich gelb und orange, das Herbstlaub raschelt auf den Straßen, es ist noch nicht so kalt, dass man draußen friert, und am letzten Tag verbreitet Halloween eine gruselige Stimmung. Genau dieses Feeling möchte das Indie-Spiel Pipkin vermitteln.

Mit einem stark von Pokémon inspirierten Monstersammelspaß und Kampfsystem möchte Entwickler Greg Chazotte alias Gregdude auf Kickstarter potenzielle Genre-Fans überzeugen und sammelt derzeit für das charmante Retro-Projekt. Eine Demo ist diesen Monat pünktlich zum Gruselfest bereits erschienen.

Indie-Spiel Pipkin kombiniert Monstersammelspaß und Herbst-Feeling

Die Anleihen aus Pokémon, sowohl von der Prämisse als auch vom Look, sind überdeutlich und werden vom Entwickler auch nicht verschwiegen – die bisher gezeigten Modelle der Gruselmonster rufen jedoch immerhin nicht den augenblicklichen Drang des Plagiatsvorwurfs von Nintendos populärem Franchise hervor. Neben der genretypischen Einteilung in Elementartypen und Ausstattung mit bisher über 200 Attacken, der Zusammenstellung eines effektiven Teams und der strategischen 4-gege-4-Kämpfe fällt Pipkin aber auch durch sein Setting auf.

„Halloween, Neuengland und Herbstwetter“ sind laut Kickstarter-Page die Inspirationen für den schaurig-süßen Look. So begegnen euch als Herausforder*innen der Junge mit dem Kürbiskopf, ein Katzenmädchen oder ein verrückter Professor. Ihr lauft durch märchenhafte Welten mit Kürbishäusern, mystischen Wäldern oder einem verwunschenen Anwesen.

Das Cozy-RPG soll ein entspannendes Erlebnis bieten und daher weitestgehend frei von Spielmechaniken wie Grinding bleiben, dafür mit einigen unterhaltsamen Minigames und Sidequests ausgestattet sein. Wer das Spiel auf Kickstarter unterstützt, wird nicht nur in den Credits des Spiels erwähnt, sondern bekommt auch einen exklusiven Zugang zu einem Discord-Channel, in dem unter anderem für Designs von künftigen Pipkin abgestimmt werden kann.

Seit Mitte des Monats steht auf Steam eine Demo zu Pipkin zur Verfügung, mit der ihr schon einmal eine knappe Stunde in das Spiel hineinschnuppern könnt. Ein Release des fertigen Spiels ist für Oktober 2025 geplant, also wieder pünktlich zu Halloween. Wer statt Pokémon lieber ein Indie-Spiel mit Animal Crossing-Stimmung und ein paar neuen Elementen testen will, kann hier ja mal reingucken.

Quellen: Kickstarter, Steam