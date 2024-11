Wie Resident Evil 4 & Co.: Steam wirft euch jetzt diesen Action-Geheimtipp gratis hinterher

Erinnert ihr euch noch an den Third-Person-Actioner Dark Sector aus dem Jahre 2009? Wir auch nicht. Der von Digital Extremes (Warframe, Unreal Tournament 2003) entwickelte Titel ist in einem „mit Science Fiction gewürztem Albtraum-Szenario“ angesiedelt, steht auf Steam jedenfalls nachzulesen.

Auf unserer liebsten Vertriebsplattform für Games kann sich Dark Sector mit durchschnittlich „sehr positiven“ Bewertungen brüsten; in den Nutzer*innenbewertungen werden Vergleiche wie „es spielt sich wie ein Action-orientiertes Resident Evil-Spiel“ aufgemacht. Der Clou: Die Vollversion dürft ihr jetzt auf Steam für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei abstauben.

Was für ein Spiel ist Dark Sector – und bis wann bekommt ihr den Actioner kostenfrei?

Mit der Gratis-Aktion feiert Digital Extremes den herannahenden Veröffentlichungstermin von Warframe 1999. Als Gratis-Dreingabe im Zuge dieser neuen Erweiterung schieben euch die Mädels und Jungs das 15 Jahre alte Dark Sector diskret in die Steam-Bibliothek. Die Aktion begann am 27. November, läuft noch bis einschließlich zum 30. November um 18 Uhr deutscher Zeit. Solltet ihr diesen gar nicht allzu bekannten Action-Titel in eure Games-Bibliothek schubsen, werdet ihr in die Rolle von Hayden Tenno schlüpfen – um gegen den sogenannten Technocyte-Virus anzustinken.

Nicht nur erinnert Dark Sector mit seiner Story rund um einen bedrohlichen Krankheitskeim an einen T-Virus aus Resident Evil, auch spielerisch liegen Vergleiche zu den auf Krawall und Action gebürsteten Resi-Spielen auf der Hand – vor allem zu Resident Evil 4, 5 oder 6. In unserem damaligen Test, im Jahre 2009, konnte Dark Sector eine solide 7,5-Bewertung einsacken. Seinerzeit erschien der Actioner zunächst für die PlayStation 3 und Xbox 360, wurde knapp ein Jahr später auch für den Heimcomputer veröffentlicht.

Unser Tester bescheinigte Dark Sector „eine gute Figur“ auf dem PC zu machen, sogar „eine Prise Resident Evil“ stellte er fest. Unterm Strich wirkte der Titel in den Augen unseres Reviewers zwar etwas austauschbar – und dennoch: „Solide Shooter-Action mit einem gewissen Kick“, um es im Wortlaut unseres Tests zu sagen, hat noch niemandem geschadet. Wer also noch unsicher ist, was sie (oder er und alle dazwischen und außerhalb) dieses Wochenende spielen soll, darf bei dieser Gratis-Aktion zuschlagen.

Wie hängen die beiden Shooter Warframe mit Dark Sector zusammen?

Und sollte euch die Atmosphäre von Dark Sector zusagen, könntet ihr direkt hinüberlinsen, was Digital Extremes mit seinem Warframe aus dem Boden gestampft hat. Der ebenfalls kostenlos spielbare Third-Person-Shooter ist ein geistiger Nachfolger zu Dark Sector – und erinnert daran, dass der Developer mit Hauptsitz in Kanada Action-Urgesteine wie Unreal (Tournament) mitgestaltet hat.

Apropos Headshot-Hölle und Kopfschuss-Kills im Mehrspieler-Modus: Epic Games hat längst die Spendierhosen an – überlässt euch deshalb die absoluten Shooter-Klassiker Unreal (Tournament) samt und sonders kostenfrei.

Quellen: Steam / @Digital Extremes, @jerleb, Instagram / @playwarframe