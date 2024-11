Xbox Game Pass: Gleich 9 neue Spiele für November angekündigt – und 7 fliegen raus

Während der Herbstwind in seinen letzten Zügen über die fast schon blätterlosen Bäume bläst, weht auch im Xbox Game Pass im November ein frischer Wind. Microsoft hat gleich neun neue Spiele angekündigt, die sich dem Abonnement in der ersten Monatshälfte anschließen.

Doch wie auch die goldene Jahreszeit schon bald vom eisigkalten Winter abgelöst wird, so müssen ebenfalls ein paar Titel aus der Spielebibliothek des Game Pass weichen. Sieben Stück erwischt es dieses Mal, darunter ein ganz bestimmter, der in unserem damaligen Test hervorragend abschneiden konnte.

Xbox Game Pass: 9 neue Spiele im November – Mit spannender Sci-Fi-Strategie & mehr

Sowohl PC-Besitzerinnen und -Besitzer als auch Konsolen-Spielende dürfen sich schon mit der ersten Hälfte des elften Kalendermonats gleichermaßen freuen: Unter dem frischen Spielefutter findet sich wieder einmal das eine oder andere Highlight, welches ihr im Rahmen des Xbox Game Pass nach Lust und Laune daddeln dürft. Darunter beispielsweise feinste Sci-Fi-Strategie aus dem Hause Blizzard, denn schon mit dem 5. November erwartet euch sowohl StarCraft: Remastered als auch die komplette Kampagnensammlung des Nachfolgers StarCraft 2.

Fans strategischer Schlachten kommen so nicht nur doppelt, sondern gleich dreifach auf ihre Kosten, denn ein weiterer Neuzugang im Xbox Game Pass hört auf den Namen Metal Slug Tactics. Direkt zum Launch könnt ihr euch auf einen rundenbasierten Taktiktitel einstellen, der den zeitlosen Klassiker mit einer respektvollen Hommage auf eine kreative neue Art feiern will. Stilecht ist das Spiel in putziger Pixeloptik gehalten, was ihren flüssigen Animationen allerdings keinen Abbruch tut.

Später im November soll dann noch die aktuelle Auflage des beliebten Microsoft Flight Simulators für 2024 folgen, eine vollständige Auflistung der neun neuen Spiele für den Xbox Game Pass haben wir noch einmal nachfolgend für euch parat:

5. November – StarCraft: Remastered (PC)

5. November – StarCraft 2 Kampagnensammlung (PC)

5. November – Metal Slug Tactics (Cloud, Konsole & PC)

6. November – Go Mecha Ball (Konsole)

6. November – Harold Halibut (Xbox Series X|S)

6. November – The Rewinder (Konsole)

6. November – Turnip Boy Robs a Bank (Konsole)

7. November – Goat Simulator Remastered (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

19. November – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Wie immer dürfte uns mit der zweiten Novemberhälfte eine weitere Welle an neuen Spielen für den Xbox Game Pass erwarten – Platz dürfte dank der sieben Abgänge, die ihr Folgenden noch einmal im Überblick findet, ja vorhanden sein.

Die 7 Abgänge auf einen Blick

Wie bereits angekündigt, sind es dieses Mal fast ebenso viele Spiele, die den Game Pass der Xbox verlassen, wie neue Titel hineingerutscht sind. Unter den sieben scheidenden Spielen verbirgt sich eine weitere Perle für Strategen: Persona 5 Tactica, das in unserem Test eine beeindruckende Bewertung von 8,5 erzielen konnte.

Alle Spiele, die den Abo-Service bis zum 15. November 2024 verlassen, findet ihr hier:

Dicey Dungeons (Cloud, Konsole & PC)

Dungeons 4 (Cloud, Konsole & PC)

Goat Simulator (PC)

Like a Dragon: Ishin! (Cloud, Konsole & PC)

Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Cloud, Konsole & PC)

Persona 5 Tactica (Cloud, Konsole & PC)

Somerville (Cloud, Konsole & PC)

Ansonsten sind sicherlich auch die restlichen sechs Vertreter einen letzten Blick wert, bevor ihr sie für die eigene Spielesammlung erwerben oder warten müsst, bevor sie erneut in den Dienst rücken. Und falls euch entgangen sein sollte, welche neuen Spiele der Oktober für den Xbox Game Pass bereithielt, haben wir die passenden Infos natürlich an entsprechender Stelle zur Hand.

Quellen: Xbox Wire