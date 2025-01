Xbox Game Pass: 14 neue Spiele angekündigt, ein großes Highlight schon ab morgen

Die ersten drei Wochen des neuen Jahres sind rum und der Xbox Game Pass hat bereits einige frische Spiele für euch parat. Doch natürlich war das noch längst nicht alles.

Wie üblich enthüllte man nun die zweite Hälfte der Spiele, die (größtenteils) noch im Januar in den Abo-Service schwappen und das sind dieses Mal eine ganze Menge. 14 Stück an der Zahl genauer gesagt und darunter einige echte Leckerbissen, von denen ihr eins bereits ab morgen genießen könnt.

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im Januar

Wobei eins eigentlich maßlos untertrieben ist, denn tatsächlich wird der Xbox Game Pass morgen gleich um sieben Spiele erweitert und darunter schlummert mehr als nur ein Highlight. Besonders hervorheben wollen wir an dieser Stelle die Capcom-Perle Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, ein sehr ungewöhnlicher Strategie-Titel, der vergangenes Jahr deutlich zu wenig Aufmerksamkeit erhielt.

Auch der Multiplayer-Titel Flock, bei dem ihr kunterbunte Vögel in euren Schwarm aufnehmt sowie Tchia, wo ihr eine tropische Insel erkundet, indem ihr euch in zahlreiche Tiere verwandelt, sind einen Blick wert. Und dann wäre da natürlich noch das Detektivspiel The Case oft he Golden Idol, das uns in unserem Test mehr als nur begeistern konnte. Im Folgenden findet ihr alle neuen Game Pass-Spiele:

Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 21. Januar

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 21. Januar Flock (Konsole) – 22. Januar

(Konsole) – 22. Januar Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Konsole und PC) – 22. Januar

(Cloud, Konsole und PC) – 22. Januar Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsole) – 22. Januar

(Konsole) – 22. Januar Magical Delicacy (Konsole) – 22. Januar

(Konsole) – 22. Januar Tchia (Xbox Series X|S) – 22. Januar

(Xbox Series X|S) – 22. Januar The Case of the Golden Idol (Konsole) – 22. Januar

(Konsole) – 22. Januar Starbound (Cloud und Konsole) – 22. Januar

(Cloud und Konsole) – 22. Januar Eternal Strands (Cloud, Konsole und PC) – 28. Januar

(Cloud, Konsole und PC) – 28. Januar Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 28. Januar

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 28. Januar Shady Part of Me (Cloud, Konsole und PC) – 29. Januar

(Cloud, Konsole und PC) – 29. Januar Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) –30. Januar

(Cloud, Konsole und PC) –30. Januar Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 31. Januar

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 31. Januar Far Cry New Dawn (Cloud, Konsole, and PC) – 4. Februar

Während der Januar nur noch zehn Tage zählt, steht ihr mit 14 neuen Spielen also täglich vor der Qual der Wahl und müsst am Wochenende sogar mehr als einen der kommenden Titel unterbringen, wenn ihr wirklich alles sofort erleben möchtet. Zumindest das am 31. Januar erscheinende Citizen Sleeper 2: Starward Vector solltet ihr euch als Nachfolger zum narrativen Meisterwerk nicht entgehen lassen.

Diese Spiele verschwinden aus dem Game Pass

So sehr wir uns auch über 14 frische Vergnügen für den Xbox Game Pass freuen, bekalgen wir im gleichen Atemzug auch den Abgang von sechs Spielen. Am 31. Januar kehren die folgenden Titel dem kostenpflichtigen Abo-Service den Rücken zu, die ihr bis zum Ablauf der Frist noch mit einem Rabatt von 20 Prozent erwerben könnt, um sie dauerhaft eurer Bibliothek hinzuzufügen:

Anuchard (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Broforce Forever (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Darkest Dungeon (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Death’s Door (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Maquette (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, Konsole und PC)

Wer die Herausforderung sucht, sollte sich dabei vor allem Death’s Door und Darkest Dungeon genauer anschauen. Der Blogpost, der die kommenden und gehenden Spiele enthüllt hat, verrät darüber hinaus auch noch ein paar weitere Vorteile für Kund*innen des Xbox Game Pass Ultimate. Zahlt ihr für den teureren Service, gibt es nämlich ein paar Pakete für bestehende Spiele.

Dazu gehört unter anderem das Throne and Liberty: Lottie and Percy Bundle, das EA Sports UFC 5: Bruce Lee Bundle, das War Thunder: Year of the Snake Bundle und das Enlisted: Ultimate US Starter Pack. Bevor ab morgen die Wagenladung neuer Spiele in den Xbox Game Pass rutscht, solltet ihr euch vielleicht nochmal anschauen, welche Titel der Januar bislang für euch bereithielt.

Quelle: Xbox