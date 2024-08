Animal Crossing mit Vampiren? Moonlight Peaks-Entwickler verraten Details zum Cozy Game

Life-Sims, die ordinäre, friedliche Dörfer zum Schauplatz haben, gibt es mittlerweile zuhauf. Aber wer denkt eigentlich an Cozy Gamer*innen, die sich eher in magisch mystischen Welten voll von übernatürlichen Wesen und Begebenheiten heimisch fühlen? Die Antwort lautet Moonlight Peaks.

Hier dreht sich nämlich alles um Vampire, Werwölfe und deren fantastische Artgenossen. Düster wirds allerdings nicht, denn ein niedlicher Look lockert das Setting auf. Was euch unterhalb der zauberhaften Oberfläche an Gameplay erwartet und wie die Entwickler*innen bisher über ihre Arbeit denken, haben wir für euch in einem Interview in Erfahrung gebracht.

Interview zum Cozy Game Moonlight Peaks: Tränke, Tierverwandlungen und Turteleien

Im Rahmen der gamescom durften wir mit Mia Boas und Yannis Bolman von Little Chicken über ihr aktuelles Projekt Moonlight Peaks sprechen. Das Video zum Interview findet ihr nachfolgend, im Artikel haben wir nochmal alle Informationen für euch zusammengefasst.

Nach Moonlight Peaks verschlägt es euch als Spieler*in ausnahmsweise nicht, weil ihr vor dem hektischen Stadtleben fliehen wollt, sondern weil ihr Abstand von eurem Vater, dem einzig wahren Graf Dracula, benötigt. Euer Ziel ist es nämlich, euer Vampirdasein so friedvoll wie möglich zu gestalten, weshalb ihr einen Weg sucht, euch abseits der Tradition gewaltfrei zu ernähren. Hier kommt eine Prise klassisches Farming ins Spiel, dessen Früchte ihr allerdings erst mit Magie aufpeppen müsst, um davon satt zu werden.

Der Nutzen eurer magischen Kräfte zeigt sich noch an einigen anderen Stellen, meist dort, wo andere Games dazu neigen, bekannte Mechaniken zu verbauen. Statt beispielsweise Bäume fällen und neu pflanzen zu müssen, helfen euch Zaubersprüche dabei, sie problemlos zu versetzen. Und auch Automatisierungen wie etwa Sprinkler ersetzt Moonlight Peaks durch ein flottes Hex-Hex. Hinzu kommen die Wirkungen von Tränken, die unter anderem dafür gut sind, euer Aussehen zu verändern und damit Spiegel ersetzen.

Da hören eure übernatürlichen Fähigkeiten aber noch nicht auf, denn ihr habt außerdem die Möglichkeit, euch in Tiere zu verwandeln. Ihr könnt zum Beispiel zur für Vampire typischen Fledermaus und sogar zum Werwolf werden, wodurch sich euch neue Interaktionen mit der Spielwelt eröffnen. Im Wolfspelz etwa lassen sich alle Charaktere erschnüffeln und ihr spart euch Zeit beim Suchen.

In Moonlight Peaks wirds romantisch

Unter den Bewohner*innen von Moonlight Peaks sollen sich etwa 30 für eine eventuelle Beziehung mit euch interessieren. Neben gewohnter Geschenkübergabe sind erfolgreiche Dates wichtig, um die Gunst eures Herzblatts zu gewinnen. Die Events sollen teilweise mit kleinen Minigames verknüpft sein, sodass es währenddessen etwas für euch zu tun gibt.

Spannend ist vor allem die beschriebene Aufstellung der Heiratskandidat*innen: Dabei sind nämlich Charaktere wie der Sensenmann, Götter und Göttinnen, die nur schwer anzutreffen sind, ein Liebesdämon oder ein Vampir mit einer Vorliebe für Alkohol, von dem die Entwickler*innen glauben, dass er bei Spieler*innen sehr gut ankommen könnte. Entscheidet ihr euch auf dem Weg zum Altar nicht für einen Artgenossen oder eine Artgenossin, werdet ihr später von eurer besseren Hälfte um einen Biss gebeten.

Moonlight Peaks versteckt einige Asse im Ärmel

Neben Farmarbeit, Tränke brauen, in Tiergestalt durch die Gegend stromern und Dates soll es noch einiges mehr geben, mit dem ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Dafür haben sich die Entwickler*innen unter anderem ein Minispiel ausgedacht, bei dem ihr in einer Bar aushelft. Einige weitere Ideen sind noch nicht ganz ausgereift, es folgen aber sehr wahrscheinlich mehr Features dieser Art. In unserem Interview war schon von einem Kartenspiel die Rede.

„Eine der größten Herausforderungen ist es, aufzuhören, neue Einfälle einzustreuen“, erzählt uns Bolman. Zurzeit stehen verschiedene Feste auf dem Plan, für die vielfältige Vorstellungen zusammenkommen – dabei fällt es schwer, sich nicht in Gedankenblitzen zu verlieren. Bleibt abzuwarten, welche Mechaniken sich das Studio für euch schließlich ins Gepäck lädt. Immerhin sind wohl satte 80 Prozent der Inhalte vorerst nicht öffentlich, es bleiben also einige Überraschungen.

Bis zum Release von Moonlight Peaks müssen wir uns leider noch etwas gedulden. Im Frühjahr 2026 soll es erst so weit sein. Bisher ist nur eine Veröffentlichung über Steam fest geplant, künftige Arbeiten an einer Konsolenversion sind jedoch nicht ausgeschlossen. Ein weiteres spannendes Spiel, das wir auf der gamescom näher kennenlernen durften, ist übrigens Infinity Nikki, ein Open World-Cozy Game.

Quellen: YouTube / Moonlight Peaks