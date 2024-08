Esport der Extraklasse: ERAZERs Your Road to Victory 2024 geht mit Rocket League in die nächste Runde

Mit der Your Road to Victory-Serie will Highend-Hersteller ERAZER auch 2024 wieder Esport der ersten Klasse bieten. Mit Rocket League hat man sich dabei in diesem Jahr für einen der populärsten Titel, die aktuell auf der Wettbewerbsebene gespielt werden, entschieden. Außerdem wird die YR2V-Serie international ausgerichtet.

Natürlich können wir uns auf eine Reihe spektakulärer Events freuen – nicht nur aus der Zuschauerperspektive. Ihr habt die Chance, euch mit den Besten der Besten zu messen und euch zum ERAZER-Gamechanger 2024 krönen zu lassen. Alle Infos zur Your Road to Victory 2024 haben wir im Folgenden für euch.

ERAZER Your Road to Victory 2024: Mit Rocket League quer durch Europa

Schon im letzten Jahr feierte ERAZER mit der Your Road to Victory ihren Startschuss, in diesem Jahr wird aufgelevelt: Rund um den europäischen Teil des Globus können sich Spieler für das Esport-Event qualifizieren. Mit Rocket League, einem der weltweit meistgespielten Games, steht dabei ein besonders populärer Titel im Vordergrund. Über 1,1 Millionen aktive Nutzende zählt der adrenalingeladene Autoball-Hit monatlich allein in Deutschland – optimal also für eine riesige Zahl an Begeisterten, die die Möglichkeit bekommen, echte Esport-Luft aus nächster Nähe zu schnuppern.

Mit der wertvollen Chance, sich in einem offiziellen Rahmen mit Gleichgesinnten messen zu können, endet die Your Road to Victory von ERAZER aber natürlich nicht: Am Ende der Straße winkt ihrem Sieger der Titel als ERAZER-Gamechanger 2024 und einige fette Sachpreise des Highend-Herstellers. Der Fokus liegt aber auch in diesem Jahr wieder ganz klar auf der Einbindung der – nun noch breitgefächerteren – Community: YR2V bietet eine faire Plattform für alle jungen Talente, die ihr Können auf dem virtuellen Platz unter Beweis stellen wollen, während Esport-Enthusiasten actionreiche Matches und die chaotischsten Clutch-Momente geboten bekommen, bei dem ein jedes Gamer-Herz garantiert höherschlägt.

Hier könnt ihr euch als Teilnehmer für ERAZERs Your Road to Victory 2024 anmelden.

Abgesehen von der ohnehin teilnehmenden DACH-Region öffnet ERAZER das Spielfeld in diesem Jahr erstmalig auch für die Autoball-Akteure weiterer großer europäischer Nationen: Sowohl Frankreich als auch die Niederlande sowie Belgien werden Teil der YR2V-Championship sein. Ziel ist nicht nur, die europäische Gaming-Community näher zusammenzurücken, sondern für noch legendärere Battles an der Spitze der Spannung zu sorgen.

An der Seite von strahlenden Streamenden selbst zum Star werden

Dass die Community tatsächlich näher zusammengerückt wird, dafür dürften unter anderem auch ein paar besonders prominente Gesichter garantieren: Mit Honeypuu, Maxim und Mexify stehen bereits jetzt drei beliebte Gaming-Streamende als Teamleads für ERAZERs Your Road to Victory-Teilnehmenden fest. So erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer die spannenden Titelkämpfe hautnah und werden selbst Teil der Geschichte.

Doch die eigentlichen Sterne finden sich woanders: Die YR2V wird von einer breiten Scouting- und Turnierphase umspannt, wobei die zukünftigen Stars von Rocket League aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Belgien ins Rampenlicht gerückt werden sollen. Die besten von ihnen haben die einmalige Chance, sich der Konkurrenz zu stellen und der ganzen Welt zu zeigen, dass sie das Zeug zum Champion haben. In den teilnehmenden Ländern gibt es die Möglichkeit, sich online zu qualifizieren. Darüber hinaus wird der internationale ERAZER-Gamechanger dann in mehreren Offline-Events wie der Gamescom in Köln, der Gamecity in Wien sowie der Paris Games Week in der französischen Hauptstadt ausfindig gemacht.

Die offizielle Roadmap zur ERAZER Your Road to Victory 2024. (Quelle: ERAZER)

Über die offenen Qualifyings sind ganze 16 Slots für das Bootcamp zu füllen. In diesem gibt es dann die einzigartige Möglichkeit, vor Ort mit den genannten Streamer*innen ebenso wie echten Profis aus der Szene zu trainieren. Die jungen Talente dürfen sich also noch den einen oder anderen Kniff von der Weltspitze abschauen, während sie sich auf die ultimative Challenge im Grand Final vorbereiten. Die Teamleads und Rocket League-Profis verpassen ihren Protegés noch einmal den nötigen Feinschliff, damit sie im späteren Endspiel dominieren.

Showdown im Grand Final

Im Grand Final soll die Your Road to Victory 2024 von ERAZER gebührend zu einem feierlichen Ende geführt werden: Im Rahmen von Offline-Matches treten die 16 Bootcamp-Teilnehmenden sowie zwei weitere Direktqualifikant*innen aus Frankreich im 1v1-Modus gegeneinander an, um letztendlich dem verdienten und einzigwahren ERAZER-Gamechanger auf den Thron zu verhelfen. Vor einem Live-Publikum kommt so die unvergleichliche Atmosphäre eines Esport-Events auf und versetzt Teilnehmende wie Zuschauende in den ultimativen Adrenalinrausch.

Vor allem die Offline-Events versprechen waschechte Esport-Atmosphäre. (Quelle: ERAZER)

Begleitet wird dieser von renommierten Casterinnen und Castern, ebenso werfen altbekannte Analysten ihr kritisches Auge auf das Geschehen. Ihr könnt euch also auf ein Spektakel der Extraklasse einstellen, bei denen die Grenzen des Möglichen ausgelotet und für unvergessliche Momente gesorgt sein dürften. Doch auch, wenn ihr nicht direkt vor Ort sein könnt: Dank der Streaming-Stars seid ihr auch von zu Hause aus im Grand Final live dabei und könnt mitfiebern, denn das Event wird in voller Länge übertragen.

Preise und Prestige

Neben dem prestigeträchtigen Titel als ERAZER-Gamechanger 2024 und der damit einhergehenden Anerkennung in der Esport-Szene, darf sich der Gewinner der diesjährigen Your Road to Victory auf leistungsstarke und brandneue Highend-Hardware des Herstellers freuen. Um welche Preise es sich ganz konkret handelt, wollen wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten:

ERAZER Mechanic Epic High End Gaming PC

ERAZER Spectator X60 27″ OLED Gaming Monitor

VIP-Treatment für die gamescomLAN vom 21. bis 23. Februar:

2x Eintrittskarten

Reisekosten für zwei Personen

3x Hotelübernachtung für zwei Personen

2x Full ERAZER-Setup zur Nutzung vor Ort inklusive Aufbau

2x 150 Euro Uber Eats-Gutschein

2x 100 Euro Steam-Guthaben

2x Merch-Paket im Wert von je 100 Euro

vom 21. bis 23. Februar: 2x Eintrittskarten Reisekosten für zwei Personen 3x Hotelübernachtung für zwei Personen 2x Full ERAZER-Setup zur Nutzung vor Ort inklusive Aufbau 2x 150 Euro Uber Eats-Gutschein 2x 100 Euro Steam-Guthaben 2x Merch-Paket im Wert von je 100 Euro ERAZER Mage P20 Headset

ERAZER Supporter X20 Mechanisches Keyboard

ERAZER Templar X20 XXL Mausmatte

ERAZER Wizard P20 Gaming Maus

ERAZER Gaming Stuhl

Bei den YR2V-Offline-Turnieren wird aber natürlich ebenfalls auf den Powerhäusern von ERAZER gespielt: Die mächtigen Rechner werden von Intel Core i9-Prozessoren angetrieben und sind speziell darauf ausgelegt, den hohen Hardware-Anforderungen moderner Games gerecht zu werden. Flüssiges Gameplay, minimale Reaktionszeiten und Grafik, die dem Auge schmeichelt sind hierbei der Anspruch von ERAZER.

Neben Ruhm und Anerkennung winken euch einige satte Sachpreise aus ERAZERs Highend-Hardware-Sortiment. (Quelle: ERAZER)

Vor allem in einem kompetitiven Umfeld sind hohe Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems das A und O – immerhin tragen sie dazu bei, dass sich angehende Talente ebenso wie Profi-Esportler*innen voll und ganz auf ihre persönliche Performance konzentrieren können, ohne sich dabei Gedanken um die ihres PCs machen zu müssen.

Werdet Teil der Community auf erazer.gg und spart bares Geld als Mitglied der IK

Wollt ihr selbst bei der Your Road to Victory 2024 mitmischen, so führt der erste Weg über die Online-Qualifyings, zu denen ihr euch auf erazer.gg anmelden könnt. Dabei handelt es sich gleichermaßen um eine Plattform für alle, die Teil der wachsenden ERAZER-Community werden möchten. Denn auch für diejenigen, die nicht unbedingt echte Turnierluft schnappen wollen, wird einiges geboten.

Mit dem ERAZER Season Pass habt ihr die Möglichkeit, auch abseits mit der Community zu interagieren und Preise zu gewinnen. Nutzerinnen und Nutzer erhalten Quests und Challenges auf erazer.gg. Indem ihr Easter Eggs findet und Experience-Punkte sammelt, könnt ihr außerdem coole Goodies wie beispielsweise Epic Games-Wertgutscheine sowie nützliche Rabattcodes abstauben.

Apropos: Mit der jungen, schnell wachsenden Innovationskasse (IK), die aus der Innungskrankenkasse Nord (IKK Nord) hervorgegangen ist, hat man sich bei ERAZER einen starken Partner für die Gesundheit gesucht, um bei Gamerinnen und Gamern ein stärkeres Bewusstsein zu fördern. Hier wird verstärkt auf die Themen Bewegung, Ernährung und Suchtprävention im Kontext des Gamings und des Esports gesetzt.

Mitglieder der IK und all jene, die es werden wollen, profitieren von einem exklusiven Cashback-Angebot: Im Rahmen des Bonusprogramms der IK können sich Versicherte bis zu 300 Euro beim Kauf eines technischen Gerätes wie Laptops, PCs oder Wearables sichern. Mehr Infos findet ihr hier.

Quellen: ERAZER