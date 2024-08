Intel Gamer Days: Mit Acers Predator-Laptops gibt’s Assassin’s Creed Shadows & Star Wars Outlaws geschenkt

Die Intel Gamer Days sind jüngst gestartet und mit ihnen erwarten euch wieder eine Vielzahl spannender Angebote bei teilnehmenden Marken und Händlern. Mit dabei natürlich auch Acer mit seiner brandneuen Predator-Reihe, die euch leistungsstarke Gaming-Laptops mit Intels® Power-Prozessoren verspricht.

Doch damit nicht genug: Im Rahmen der Gamer Days dürft ihr euch über zwei erst erscheinende Spiele-Highlights aus diesem Jahr freuen – und zahlt dafür keinen einzigen Cent. Denn dank der Aktion erhaltet ihr nicht nur Star Wars Outlaws, sondern auch Assassin’s Creed Shadows aus dem Hause Ubisoft gratis. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Intel Gamer Days 2024: Das Wichtigste auf einen Blick

Mit den Intel Gamer Days genießt ihr auch in diesem Jahr wieder spannende Aktionen bei teilnehmenden Händlern wie beispielsweise MediaMarkt und Saturn. Auf Seiten der Hardware-Hersteller ist als Platin-Partner auch Acer mit seiner brandaktuellen Predator Laptop-Reihe, die auf die Intel® Core™-Prozessoren als antreibende Kraft setzen, vertreten.

Vom 26. August bis zum 15. September 2024 dürft ihr euch auf exklusive Angebote und Rabatte auf einige der leistungsstärksten Gaming-Notebooks und -Desktops mit den neuesten Intel®-Prozessoren und NVIDIA-Grafikkarten einstellen. Und das Beste daran? Entscheidet ihr euch zum Kauf eines Predator Helios Neo 16 oder eines Predator Helios Neo 18, genießt ihr nicht nur die Vorzüge besonders leistungsstarker Komponenten, die eure Spielerfahrung auf das nächste Level heben.

Obendrein gibt es Ubisofts kommendes Sternenkriegs-Spektakel, Star Wars Outlaws, ebenso wie den nächsten aktuellen Ableger der Assassinen-Abenteuer-Reihe, Assassin’s Creed Shadows, auch noch gratis dazu. Wir haben im Folgenden alle weiteren Infos zur spannenden Spiele-Aktion parat.

Die Zukunft wartet mit Acers Predator-Laptops: Das sind die Helios Neo 16- & 18-Modelle

Mehrfach ausgezeichnet und gelobt für ihr innovatives Design, ihre außergewöhnliche Leistung, die detailgetreue Darstellung sowie das hochmoderne Kühlsystem, eröffnen die Predator Helios Neo-Laptops euch ein schlichtweg einzigartiges Spielerlebnis. Sie entfesseln die Zukunft des Gaming dank hochmoderner Spezifikationen, KI-gestützter Grafik sowie DLSS 3.5.

Der Helios Neo 18 richtet sich vor allem an Hardcore-Spieler, die den letzten Funken Performance aus sich herauskitzeln wollen und Technik-Enthusiasten, die nie genügend Power kriegen können. Dahingegen ist der Helios Neo 16 vor allem für Esports-Einsteiger und jene, die eine stabile, aber unkomplizierte Möglichkeit, unterwegs zu zocken suchen, gedacht.

Bei MediaMarkt findet ihr die teilnehmenden Acer Predator Gaming-Laptops Helios Neo 16 & 18🛒

Die Intel® Core™-Prozessoren der HX-Serie (14. Generation) bringen neben ihrer neu optimierten Hybrid-Architektur branchenführende Technologien mit, die einem immersiven Spielgefühl und eurer Kreativität nicht länger Grenzen setzen. Hinzu gesellt sich NVIDIAs hochmoderne GeForce RTX™ 4070-GPU, die eine unvergleichliche Grafik und erstklassige Leistung bietet. Vor allem die bahnbrechende DLSS 3.5-Technologie sowie ihre KI-gesteuerten Verbesserungen sorgen für ein noch flüssigeres und realistischeres Gameplay.

Ein weiteres Highlight der Predator Helios Neo-Reihe ist das Display, das mit brillanten Farben und einem Seitenverhältnis von 16:10 aufwartet. Der WQXGA-Bildschirm verfügt über eine rasante Bildwiederholfrequenz von flotten 240 Hertz, worüber sich nicht nur angehende Esportler freuen dürften. Und mit einem DCI-P3-Farbraum von 100 Prozent könnt ihr euch auf stets lebensechte Farben verlassen. Doch damit nicht genug: Dank NVIDIA® G-SYNC® und Advanced Optimus genießt ihr jederzeit nahtloses, ruckelfreies Gaming der Spitzenklasse.

Damit ihr jederzeit und auch unter Druck einen kühlen Kopf bewahrt, sind die futuristische AeroBlade 3D-Lüftertechnologie der fünften Generation, eine Flüssigmetall-Wärmeleitschicht und spezielle Vektor-Heatpipes verbaut. So garantieren die Helios Neo-Laptops von Acer selbst in den hitzigsten Momenten konstante Spitzenleistungen. Im Vergleich mit Modellen der Konkurrenz, die in der Regel schwächere Prozessor-Chips verbaut haben, bietet die Predator Helios-Reihe außerdem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Performance-Power ohne Grenzen: Warum Gamer auf die Intel-Prozessoren vertrauen

Mit Acers Predator Helios Neo-Powerhäusern holt ihr euch Gaming-Kraftpakete ins Haus, die mit jedem Spiel Schritt halten können. Dafür verantwortlich: Die bereits angesprochenen Intel® Core-Prozessoren der HX-Serie (14. Generation). Mit noch mehr Multitasking-Leistung und E-Cores ist es an der Zeit, Gaming, Arbeit und Entertainment zu vereinen: Videostreaming, Multitasking, Musikwiedergabe und Videocodierung – und das alles beim Zocken.

Die zusätzlichen E-Cores sorgen für mehr Leistung beim Multitasking unterwegs, während der Intel® Threaddirector euren Workload eigenständig verwaltet, indem er die richtigen P- und E-Kerne den richtigen Aufgaben zuordnet, um eure Spiele so unterbrechungs- und störfrei wie nur möglich laufen zu lassen. Und Intels® Smartcache beschleunigt mit erweiterten Cache-Größen den Prozessor, was zusätzlich eine bessere Leistung und höhere FPS garantiert.

Assassin’s Creed Shadows & Star Wars Outlaws gratis: So einfach geht es

Um euch im Rahmen der Intel Gamer Days nicht nur Assassin’s Creed Shadows, sondern auch noch Star Wars Outlaws in der Gold Edition als cooles Gratis-Goodie zu sichern, entscheidet ihr euch zunächst zum Kauf für ein qualifizierendes Intel®-Produkt – also dem Acer Predator Helios Neo 16 oder 18 – bei einem teilnehmenden Verkäufer wie MediaMarkt.

Bei MediaMarkt findet ihr die teilnehmenden Acer Predator Gaming-Laptops Helios Neo 16 & 18🛒

Beim Kauf eines anderen 13th oder 14th Gen Intel® Predator Gaming-Devices erfolgt lediglich die Freigabe zum Download von Assassin’s Creed – Shadows. Im Anschluss an den Kauf geht ihr wie folgt vor:

Besucht zunächst softwareoffer.intel.com. Meldet euch an oder legt einen neuen Account an. Hinweis: Für die Verifizierung und den Zugang zum Account ist eure Handynummer erforderlich. Nachdem euer Account verifiziert wurde, loggt ihr euch ein und folgt den für die Einlösung geltenden Anweisungen, die ihr von eurem teilnehmenden Verkäufer erhalten habt, um die digitalen Codes für Assassin’s Creed Shadows sowie Star Wars Outlaws anzufordern. Stimmt den Geschäftsbedingungen des Angebots zu und füllt die kurze Umfrage aus. Wählt die verfügbaren Software-Produkte aus und ladet sie auf euren PC herunter.

Wollt ihr noch mehr zu der aufregenden Aktion wissen, so findet ihr weiterführende Informationen zu den Intel Gamer Days auf der entsprechenden Webseite.

Quellen: Intel, Acer, MediaMarkt