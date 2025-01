The Legend of Zelda: Schlechter Ruf von Skyward Sword hinterfragt – Darum ist der umstrittene Teil mein Favorit

Wenn es um The Legend of Zelda: Skyward Sword geht, ist der Ausdruck von Kritik meistens nicht fern. Die Umsetzung Links frühster Geschichte geht manchen Leuten gehörig gegen den Strich, was für mich nur schwerlich nachzuvollziehen ist.

Meine Erfahrungen fußen auf ganz anderen Eindrücken, die zusammengenommen dafür gesorgt haben, dass Skyward Sword meine bisher ungeschlagene Nummer 1 im Zelda-Kosmos ist. Daher muss ich mich immer wieder fragen: Wie kann man damit unzufrieden sein?

Zelda: Skyward Sword immer wieder kritisch beäugt

Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Videospiel-Journalismus aufgeschlagen bin und zum Einstieg meine liebsten Games nennen sollte. Darunter auch The Legend of Zelda: Skyward Sword. Als Reaktion darauf kam nur: „Skyward Sword ist dein liebstes Zelda-Spiel?“, wobei der Kontext eines zu dieser Zeit recht frisch erschienenen Breath of the Wild mitschwang. Wohl wissend, dass ich keine klassische Wahl getroffen hatte, bejahte ich etwas verlegen grinsend. Zurück kam, ich erinnere mich nicht an den genauen Wortlaut, ein Ausdruck der in etwa „Wild!“ bedeutete.

Das war nicht das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, wie jemand seine fehlende Begeisterung für den Titel ausdrückt. Vielleicht kennt ihr ja einen Youtuber namens Egoraptor, welcher der, zumindest in meinen Kreisen, bekannten Gruppe Game Grumps angehört. In einer filmisch festgehaltenen Auseinandersetzung mit dem Vergleich zwischen A Link to the Past und Ocarina of Time kommt er kurz auf Skyward Sword zu sprechen und findet dabei nicht gerade nette Worte. Beim Blick zurück auf diesen Abschnitt schlägt mir YouTube dieser Tage einen Beitrag mit dem Namen „Warum Skyward Sword das schlechteste Zelda ist“ vor – Autsch!

Damals, in meinem Teenie-Zimmer am Röhrenbildfernseher mit angeschlossener Wii, bekam ich nichts davon mit, dass dieses Spiel irgendwie nicht gut sein soll. Aber außerhalb meiner vier Wände entfachte eine hitzige Diskussion darüber, wie dieser Ableger denn nun zu bewerten sei. Viele Spieler*innen kritisierten die Bewegungssteuerung des Originals – welche im Switch-Remaster weniger ein Problem darstellt – die Linearität des Gameplays sowie repetitive Infos, vor allem aus dem Mund von Begleiterin Phai.

Über diese Qualitäten von Skyward Sword wird zu selten gesprochen

Wie angedeutet, mir ist all das nie aufgefallen. Ich war hellauf begeistert von der bunten Welt, ihren fantastischen Ortschaften, dem lebendigen Hub und ausgeklügelten Spielmechaniken. Die Wii-Fernbedienung wie ein echtes Schwert zu führen, war somit das coolste, was ich mir als 12/13-Jährige vorstellen konnte. Gut möglich, dass meine Haltung dabei nicht immer einwandfrei registriert wurde, aber jeder Schlag, der aus der Kraft meines eigenen Arms auf das Fressbrett eines Bokoblin eindonnerte, war dafür umso mehr eine Genugtuung.

Dann auch noch die Behauptung, das Spiel sei uninspiriert, gar langweilig, wenn ich den fremden Gedanken weiterführe? Keineswegs, besonders in der Hub-Welt von Wolkenhort wimmelt es vor interessanten und vor allem witzigen Charakteren. Jeder Schritt dort fühlt sich selten bis nie zweckmäßig an. Link ist ausnahmsweise kein kontextloser Typ, der als prophezeiter Held aus dem gefühlten Nichts aufploppt, sondern in einer Gemeinschaft verortet. Genauso Zelda: Sie wirkt wie eine tatsächliche Person mit Gefühlen, nicht bloß ein starres Stück Hyrule-Lore.

Die einzigen Male, an die ich mich erinnere, bei denen mir Phai auf den Nerv gegangen ist, waren ihre ständigen Warnungen darüber, dass meine Wii-Remote wenig Akku-Ladung hat. Ich hörte natürlich nicht mittendrin auf und wartete bis das Gerät geladen war, sondern wollte gerne ununterbrochen spielen, bis das Ding endgültig den Geist aufgibt – danke, aber nein danke.

Immerhin musste ich noch Landschaften erkunden, auf meinem Vogelwesen durch die Lüfte gleiten und dem skurrilen, doch dadurch nicht weniger ikonischen Bösewicht Ghirahim das Handwerk legen. Dabei hat sich vor allem ein Abschnitt in Skyward Sword besonders in mein Herz eingebrannt, und zwar die Wüste mit ihren zwei erlebbaren Zeitpunkten. Selbst heute komme ich nicht darauf klar, wie genial es war, die reichhaltige Vergangenheit des Gebiets inmitten von dessen trauriger Gegenwart punktuell zu beschwören, um Rätsel zu lösen. Und wie sehr es mich berührt hat zu wissen, dass das Leben von einst hier für immer verloren ist.

Zelda: Skyward Sword ist richtig gut – aber das beste Spiel der Reihe?

Mein Eindruck nach dem Scrollen durch einen Reddit-Thread, der Rankings liebster Zelda-Titel behandelt, ist: Ocarina of Time, Wind Waker, Breath of the Wild und Majora’s Mask werden besonders oft als Favoriten genannt. Für mich ist Skyward Sword jedoch aus verschiedenen Gründen besser als alle. Und ja: Vor allem besser als Breath of the Wild.

Mir macht es einfach überhaupt keine Freude über ewige Felder zu hüpfen und ab und zu mal auf eine überschaubare Ansammlung vergessenswerter Charaktere zu treffen. Da unterhalte ich mich lieber mit Toilettengeistern. Denn Skyward Sword hält wenigstens noch die alberne und vergnügliche Seite der Reihe hoch.

Was hat Breath of the Wild, was bei Skyward Sword zu vermissen wäre? Kochen, Jagen? Optisch immer gleich designte Schreine? Eine sehr viel unspannendere Wüste? Ich will einfach Link, den kühnen Helden in einer fantastischen Welt spielen und nicht Link, den Landstreicher in der postapokalyptischen Einöde. Das ist mir viel zu einsam. Ich mag meine linearen Level, wenn sie reizvoll gestaltet sind und mich vor eine klare Aufgabe stellen. Und ich schätze meine farbensatte Atmosphäre voller ansprechender Details.

Klar verstehe ich, dass andere Spieler*innen mit einem größeren Drang nach Gameplay-Freiheiten zu BotW tendieren, ich rede (rante) ja schließlich nur für mich. Wie steht ihr zu The Legend of Zelda: Skyward Sword und was ist euer liebster Titel der Reihe? Ich hoffe ja, noch ein paar Stimmen zu finden, die genauso große Begeisterung für meinen Favoriten ausdrücken, wie ich. Wenn ihr zum Beispiel Ocarina of Time präferiert, kann ich das aber gut verstehen. Wusstet ihr übrigens, dass ein Fan dieses Ablegers kürzlich sein eigenes Lego-Hyrule präsentiert hat?

