One Piece: Die 5 höchsten Kopfgelder der Strohhut-Bande

Wer auf den Sieben Weltmeeren von sich Reden machen will, braucht ein mächtiges Schiff, bei dessen Anblick braven Zivilisten die Knie schlottern, eine treue Crew, die bis zum Tod für Ruhm und Ehre kämpfen, und natürlich ein horrendes Kopfgeld! Auch für die Welt von One Piece gelten diese Regeln.

Okay, die Sieben Weltmeere wären hier eher metaphorisch: Alles was zählt, ist auf der Grand Line bis zum Ende zu segeln und die Insel zu erreichen, auf der mutmaßlich der große Schatz von Piratenkönig Gol D. Roger versteckt liegt. Das ist das große Ziel von Monkey D. Ruffy – doch auf dem Weg dorthin stellen sich ihm gefährliche Kontrahenten wie die Marine, die Sieben Samurai der Meere, die Vier Kaiser und andere Piratenbanden entgegen.

One Piece: Wer sind die wertvollsten Köpfe in Ruffys Bande

Wer solche Hindernisse überwindet oder mit einer ordentlichen Gum-Gum-Watschn aus dem Weg räumt, macht sich nicht nur Feinde, sondern auch seinen eigenen Kopf wertvoller. So hat Ruffy im Laufe der Handlung von One Piece stattliche Summen an Kopfgeldern angehäuft. Als derzeit einer der Vier Kaiser ist er einer der meistgesuchten Piraten auf der Grand Line. Aber auch seine Crew ist mittlerweile eine ganze Stange Berry wert – spätestens seit der Kriegserklärung an die Weltregierung auf Enies Lobby stehen alle Mitglieder der Strohhut-Bande im Fokus der Marine. Doch wer ist in Ruffys Crew am meisten wert?

Platz 5: Nico Robin – 930.000.000 Berry

Schon im zarten Alter von gerade einmal acht Jahren wurde auf Nico Robin ein Kopfgeld von – für dieses Alter unglaubliche – 79.000.000 Berry ausgesetzt. Sie war die einzige Überlebende des Buster Calls von Ohara, wo Wissenschaftler*innen nach den Geheimnissen um das Leere Jahrhundert forschten. Die Weltregierung nahm daher an, dass Robin zu viel über dieses Geheimnis wusste und setzte daher das Kopfgeld auf sie aus. Die angehende Archäologin schaffte es jedoch, lange Zeit unterzutauchen, bis sie sich irgendwann unter dem Decknamen Miss Bloody Sunday der Baroque Firma von Sir Crocodile anschloss.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dessen Niederlage wechselte sie die Seiten und segelte fortan mit den Strohhüten. Ihr persönliches Ziel ist es, die antike Schrift auf den Porneglyphen zu entziffern und alles über die „Wahre Geschichte“ zu erfahren. Die auf den Steckbriefen als Teufelsmädchen titulierte Nico Robin besitzt die Kräfte der Flora-Flora-Frucht, dank der sie ihre Körperteile vervielfältigen und auch an anderen Stellen um sie herum sprießen lassen kann. Aus diesen Fähigkeiten hat sie im Laufe der Zeit eine Menge starker Techniken entwickelt. Zuletzt besiegte sie mit Black Maria eine der Flying Six aus dem Gefolge Kaidos. Ihr Kopfgeld nach der Schlacht von Onigashima stieg um beachtliche 800.000.000 Berry.

Platz 4: Vinsmoke Sanji – 1.032.000.000 Berry

Der Smutje der Strohhut-Piratenbande schloss sich der Crew bereits im East Blue an, wo er als Koch im schwimmenden Restaurant Baratié tätig war. Erstmals wurde nach dem Vorfall von Enies Lobby ein Kopfgeld von 77.000.000 Berry auf ihn ausgesetzt. Dieses bekam einen ungewöhnlich hohen Anstieg auf 320.000.000 Berry, nachdem die Strohhüte Dress Rosa von De Flamingos Herrschaft befreit haben – obwohl Sanji an der Mission gar nicht beteiligt war. Wie sich herausstellte, ist der heißblütige Kämpfer ein Spross der mächtigen Familie Vinsmoke – ein Erbe, das er bisher erfolgreich geheim halten konnte.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die gefährliche Piratin Big Mom, eine der Vier Kaiser, beschloss, ihre Tochter Pudding mit Sanji zu verheiraten und so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: ein Bündnis mit den Vinsmokes und die Strohhut-Bande in ihre Flotte zu integrieren. Da Ruffys Ansicht nach aber niemand die Bande ohne sein Einverständnis verlassen dürfe, crashte er die Hochzeit und holte Sanji zurück. Zu seinen wichtigsten siegreichen Auseinandersetzungen während der Abenteuer mit der Crew zählen unter anderem die Kämpfe gegen Mr. 2 in Alabasta und gegen Jabura in Enies Lobby. Zuletzt besiegte er mit Queen einen der Hauptrepräsentanten von Kaido, was ihm ein Kopfgeld von über einer Milliarde einbrachte.

Platz 3: Jinbei – 1.100.000.000 Berry

Der Fischmensch Jinbei war bereits einer der Sieben Samurai der Meere und besaß zu dem Zeitpunkt seiner Ernennung ein Kopfgeld von 250.000.000 Berry. Er nutzte diese Stellung vor allem, um die Fischmenscheninsel zu schützen und diejenigen seiner Artgenossen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Rasse in Misskredit brachten. Wegen Befehlsverweigerung wurde er jedoch ins Gefängnis Impel Down gebracht, wo er sich mit Ruffy, Sir Crocodile und weiteren starken Insassen zusammentat und ausbrach. Mit dem Strohhut-Piraten verband ihn gleich eine gewisse Sympathie – als sich die beiden zwei Jahre später auf der Fischmenscheninsel wiedersahen, bat Ruffy ihn, seiner Crew beizutreten. Jinbei lehnte allerdings vorerst ab, weil er sich bereits mit der Sonnen-Piratenbande unter die Schirmherrschaft von Big Mom begeben hatte, die dafür für den Schutz der Fischmenscheninsel sorgte.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser Schutz war aber an schwierige Bedingungen geknüpft, weshalb Ruffy Big Mom den Krieg erklärte. Jinbei befand sich daraufhin in einer Zwickmühle und fasste den Entschluss, Big Moms Crew wieder zu verlassen und sich Ruffy anzuschließen. Er half später seinen neuen Kameraden bei der Flucht aus Whole Cake Island und stieß schließlich endgültig vor der Schlacht von Onigashima zu den Strohhüten. Der „Ritter der Meere“, wie Jinbei bezeichnet wird, fügte sich mit einem Kampf gegen Who’s Who – einen der Flying Six aus Kaidos Gefolgschaft – gut ein und darf sich mit einem Kopfgeld von über einer Milliarde schmücken. Dass ein solch mächtiger Pirat und Ex-Samurai sich einem neuen Kapitän unterordnet, wurde mit viel Erstaunen in Piratenkreisen registriert.

Platz 2: Lorenor Zorro – 1.111.000.000 Berry

Nur schmale elf Millionen Berry mehr als Jinbei ist Zorro wert. Er war zudem der erste aus Ruffys Crew, der neben dem Kapitän ein Kopfgeld bekam – und zwar in Höhe von 60.000.000 Berry nach dem Sieg über die Baroque Firma. Der Schwertkämpfer war Ruffys erster Mitstreiter in der Handlung von One Piece und wird seit jeher als dessen stärkstes Crewmitglied und Vize-Kapitän angesehen (obwohl dieser Rang nie offiziell ausgerufen wird). Er steht treu und loyal zu seinem Kapitän und verfolgt nebenbei seinen Traum, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Dafür wird er irgendwann Falkenauge besiegen müssen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihn Konfrontationen mit anderen Piratenbanden und verfeindeten Gruppierungen bekommt Zorro es zumeist mit den (nach den Anführern) stärkten Gegnern zu tun – oftmals ebenfalls Schwertkämpfer wie Okta im Arlong Park, Jazz Boner in Alabasta oder Ecki in Enies Lobby. Bei der Schlacht auf Onigashima nahm er es mit King und sogar Kaido persönlich auf. Am Ende stand Zorro an der Seite seines Kapitäns sowie Law, Kid und Killer den beiden Yonko gegenüber. In der Liste der höchsten bekannten Kopfgelder nimmt er Rang 15 ein.

Platz 1: Monkey D. Ruffy – 3.000.000 Berry

Das höchste Kopfgeld der Strohhut-Bande hat natürlich der Kapitän persönlich. Mit glatt drei Milliarden Berry ist der Gummibengel, der derzeit den Rang einer der Vier Kaiser innehat, einer der meist gesuchten Männer auf der Grand Line. Er hat sich dieses Kopfgeld mit Siegen über die Samurai der Meere Sir Crocodile sowie Don Quichotte de Flamingo oder über die Yonko Big Mom und Kaido hart erarbeitet und schlussendlich auch dafür gesorgt, dass seine Bande auf dem Weg zum One Piece insgesamt einen Wert von über 8,8 Milliarden Berry angehäuft hat.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben seinen neun Crewmitgliedern, die jeweils als Offiziere bezeichnet werden, ist Monkey D. Ruffy außerdem Oberhaupt einer Großflotte, die unter anderem von Oorlumbus, Cavendish oder Bartolomeo angeführt werden. Er hält freundschaftliche Beziehungen zu den Königreichen Alabasta und Dress Rosa sowie zum Fischmenschen-Königreich. Zudem ist sein Vater, Monkey D. Dragon, der Anführer der Revolutionsarmee. Zu den größten Verbrechen Ruffys zählen die öffentliche Kriegserklärung gegen die Weltregierung sowie die Rädelsführerschaft des Massenausbruchs aus Impel Down.

Quelle: Youtube / Crunchyroll