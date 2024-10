Polaris 2024: Das waren die krassesten Cosplays

Conventions mit Fokus auf Welten wie Gaming oder Anime ziehen auf natürliche Weise Cosplayer*innen an. Auch auf der Polaris fehlen liebevoll gestaltete Verkleidungen nicht, wovon wir uns bei unserem Besuch der Messe selbst überzeugen konnten.

15 von über 100 Bewerber*innen hatten sogar die Möglichkeit, vor Ort an einem Contest teilzunehmen. Welche Auftritte mit Preisen gekürt wurden und damit offiziell den Titel der besten Cosplays auf der Polaris 2024 tragen, verraten wir euch.

Aloy aus Horizon: Zero Dawn

Die beste Performance auf der Bühne hat den Juror*innen nach cosplay_leo hingelegt. Zu Anfang ihres Auftritts streift sie noch kampfbereit umher, ihren Speer fest in der Hand, bis dann das Lied Woman von Kesha durch den Saal dröhnt und sie zu tanzen beginnt. Damit heizt sie beim Publikum ordentlich Stimmung ein, was auch durch den anschließenden Applaus zu spüren ist.

Entschieden hat sie sich für diese Idee, weil sie in Aloy eine starke Frau und ein inspirierendes weibliches Vorbild sieht – das wollte sie in ihrer Performance mit dem Song hervorheben. Davon abgesehen ist ihr Cosplay selbst ebenfalls ein echter Hingucker. Ein halbes Jahr lang hat sie jeden Tag daran gefeilt. Hauptbestandteil ihrer Rüstung sind Teile, die im 3D-Druck entstanden sind und von ihr mühevoll verarbeitet wurden.

Edelgard aus Fire Emblem: Three Houses

In der Kategorie Näharbeit hat aeviann_cosplay als Edelgard aus dem 2019 erschienenen Nintendo Switch-Spiel Fire Emblem: Three Houses den Sieg für sich eingeheimst. Der Charakter stand lange auf ihrer Liste an Traum-Kostümen, womit sie sich eine ganz schön knifflige Aufgabe gestellt hat. Denn die vielen Details des Outfits und die genaue Passform haben ihren Nähkünsten einiges abverlangt, wie sie berichtet.

Über den Zeitraum von einem halben Jahr hat sie an der Ausarbeitung gesessen. Allein die Konturen des Adlers auf den Umhang zu sticken, hat ganze 20 Stunden gedauert. Der Contest auf der Polaris 2024 war übrigens ihr allererster Wettbewerb.

Link aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Fussel hat bei ihrer Verkörperung von Link aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild zwar Einbußen in ihrer Lebensleiste durch eine Requisiten-Bombe hinnehmen müssen, die Herzen des Publikums waren ihr aber sicher: Sie darf nach einer Abstimmung mit dem Titel „Siegerin der Herzen“ aus dem Contest hervorgehen.

In Erinnerung bleibt vor allem ihre originelle Performance, bei der sie in einem Voice-Over die Gedankenwelt aus ihrer Perspektive als Spielerin abbildet und sich passend dazu als gesteuerter Protagonist bewegt. Auf der Bühne wurden von Fussel unter anderem Vasen zerstört, Pfeile geschossen und das Masterschwert geschwungen. Mit dem Link-Cosplay hat sie sich übrigens zum ersten Mal an eine Rüstung getraut und gute 600 Stunden bis zum Feinschliff investiert.

Fussel zeigt ihre Künste beim Bogenschießen als Link aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild Credit: Fussel / Super Crowd / Adobe Photoshop [M]

Saber aus Fate/Grand Order

Artoria Pendragon aus dem Anime- und Videospiel-Franchise Fate, die auch unter dem Namen Saber bekannt ist, gab es auf der Polaris-Bühne dank eines Cosplays von Haruko zu sehen. Das Outfit ist angelehnt an Sabers Stil aus dem Free-to-Play Fate/Grand Order.

Haruko benennt als Herzstück ihrer Arbeit die gigantische Lanze aus geflochtenen Schaumstoffteilen, die sie mit einem Lichteffekt versehen hat. Drei Monate hat sie allein an der Waffe gesessen. Ein weiteres halbes bis ganzes Jahr ging für die fein säuberliche Bestickung des Rocks drauf. Die ganze harte Arbeit mündet für Haruko in einem Preis für die beste Rüstung.

Haruko durfte die Auszeichnung für die beste präsentierte Rüstung mit nach Hause nehmen Credit: Haruko / Super Crowd / Adobe Photoshop [M]

Platz 3: Aurora von Sakizo

Lara Jue hat die Inspiration für ihr aufwendiges Cosplay von der japanischen Künstlerin Sakizo bezogen, deren Zeichnungen für ihre hyper-femininen Motive im Manga-Stil bekannt sind. In einem von Sakizo veröffentlichten Artbook namens „Princess and Dreaming“ hat die Cosplayerin den Charakter Aurora in einem Hochzeitskleid entdeckt und daraufhin zum Nähzeug gegriffen, um den herausfordernden Look nachzubilden.

Alles an ihrem Kleid entstand in mühevoller Handarbeit, bei der sie aufwendige Techniken anwenden musste. Vom Einfärben und Anbringen der Spitze bis zum Zusammennähen der pompösen Ärmel hat Lara Jue jedes Detail selbst in die Hand genommen und liebevoll umgesetzt. Das Ergebnis hat sie auf den dritten Platz des Contests gehoben.

So schön war das Hochzeitskleid, das Lara Jue für ihr Cosplay genäht hat Credit: Lara Jue / Super Crowd / Adobe Photoshop [M]

Platz 2 und Platz 1: Maschera Noir und Devil von Sakizo

Den zweiten Platz belegt MissTrisch, die wie ihre Nachbarinnen auf dem Siegertreppchen ebenfalls einen Charakter aus dem Universum von Sakizo darstellt. Während ihres Zeitslots auf der Bühne spielt sie Maschera Noir als süße Puppe, die zu einem defekten Spielzeug umschwingt.

Die Masken, welche sie an verschiedenen Stellen in ihren Look eingebaut hat, sind mithilfe von eigens gebastelten Gussformen aus Gips selbst von ihr angefertigt worden. Vor drei Jahren hat sie das Cosplay in einer ersten Form verwirklicht und seit dem immer wieder Kleinigkeiten angepasst, bis es für sie perfekt war.

Der Teufel steckt im Detail – damit kennt sich RuCher aus, wie man an ihrem Cosplay zum Devil aus der Welt von Sakizo unschwer erkennen kann. Überall an ihrem Outfit gibt es kleine Besonderheiten zu entdecken, die durch eine feine Schicht Glitzer abgerundet werden.

Am schwierigsten fiel RuCher laut eigener Aussage, die Passform des Oberteils so präzise zu wählen, dass beim Bewegen ja nichts verrutscht. Im dritten Versuch ist ihr dieser Trick aber schlussendlich gelungen. Ihre Interpretation des Charakters hat die Jury mit dem ersten Preis belohnt.

Mehr von 4P auf der Polaris

Abgesehen von den wundervollen Werken der Teilnehmenden, gab es auf der Polaris selbstverständlich noch einige weitere Cosplays zu bestaunen. Dazu haben auch die drei Juror*innen des Contests ErzaCosplay, SnippyCosplay und FrankyBuild beigetragen. Mit Erza durften wir ein Interview führen, zu dem ihr im Artikel über Cosplay-Tipps und den Alltag eines Profis mehr lesen könnt.

