Stardew Valley: Wer bekommt die meisten Heiratsanträge? Ranking der begehrtesten Charaktere

Ganz egal wie vergeben ihr im echten Leben seid, in Stardew Valley starten wir alle als Singles. Euer Beziehungsstatus kann sich jedoch schnell ändern, wenn ihr die richtigen Geschenke in die Hand nehmt und eurem Herzblatt regelmäßig auflauert.

Daten lassen sich viele Charaktere, auch gleichzeitig, wenn ihr diskret seid, aber alle auf einmal bekommt ihr nicht vor den Altar gezerrt. Wer von ihnen den besten Ehepartner oder die beste Ehepartnerin abgibt, muss jeder für sich beantworten. Aber was würde eigentlich dabei rauskommen, wenn man die Entscheidungen aller Spieler*innen zusammennimmt, um das ultimative Ranking der Junggesellen und Junggesellinnen von Pelikan Stadt zu erstellen?

Stardew Valley: Dem Ranking der beliebtesten Partner*innen auf der Spur

Am einfachsten ließe sich die Frage danach, welche Stardew Valley-NPCs über Spielstände hinweg die meisten Ehen eingehen, mit einer ausführlichen Statistik klären. Leider wird nach der virtuellen Hochzeit kein Datensatz übermittelt und zur Auswertung weitergeleitet. Neugierige mit demselben Forschungsinteresse haben glücklicherweise ihre eigenen Erhebungen in die Wege geleitet, um ihren Wissensdurst zu stillen. Zwei Umfragen mit mehreren tausend Teilnehmenden, die mit der Community auf Reddit geteilt wurden, stechen dabei besonders hervor.

Die ältere von beiden stammt aus dem Jahr 2018 und umfasst Ergebnisse aus 2072 individuellen Angaben zur liebsten besseren Hälfte. Folgende Topliste hat sich ergeben:

Platz 1 Leah Platz 2 Abigail Platz 3 Sebastian Platz 4 Penny Platz 5 Shane Platz 6 Harvey Platz 7 Haley Platz 8 Elliott Platz 9 Emily Platz 10 Alex Platz 11 Maru Platz 12 Sam

Eine aktuellere Befragung fand im Jahr 2022 statt. Ganze 6.691 Einsendungen konnten diesmal von der durchführenden Person verzeichnet werden. So wurde abgestimmt:

Platz 1 Sebastian Platz 2 Leah Platz 3 Abigail Platz 4 Elliott Platz 5 Shane Platz 6 Penny Platz 7 Harvey Platz 8 Haley Platz 9 Emily Platz 10 Alex Platz 11 Sam Platz 12 Maru

Die Präferenzen der Gesamtmenge aller Spieler*innen sind daraus nicht abzulesen, aber es lassen sich zumindest informierte Schätzungen abgeben. Da Sebastian, Leah und Abigail zweimal, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge, als die Top 3 hervorgehen, scheint das Trio zumindest für ein potenziales Siegertreppchen infrage zu kommen. Maru, Sam, Alex und Emily jedoch würden auch in einer vollumfänglichen Messung vermutlich den Kürzeren ziehen.

Was haltet ihr von den errechneten Platzierungen und seid ihr zufrieden mit der Bewertung eures Favoriten? Egal wie eure Antwort ausfallen mag, am Ende des Tages zählt natürlich nur, wie ihr selbst am liebsten spielt und nicht, was andere darüber denken. Und um nicht mit Plattitüden zu enden, hier noch der Hinweis, dass ihr Stardew Valley tatsächlich durchspielen könnt.

Quellen: reddit / @bluejazzhoney, @-apoptosis