Von Minecraft bis The Last of Us – Gaming-Filme & Serien, die ihr 2025 sehen müsst

Der Fluch der schlechten Videospielverfilmungen scheint gebrochen – zumindest teilweise. Das belegt auch das zurückliegende Jahr 2024. Im seriellen Bereich hat speziell ein Fallout den sprichwörtlichen Boden aufgewischt. Und auch wenn die zweite Arcane-Staffel nicht jedermann (oder -frau) glücklich gemacht hat: Als Gesamtwerk ist das, was die französischen Fortiche-Studios mit dieser Adaption des Multiplayer-Phänomens League of Legends auf unsere Bildschirme geworfen haben, schlicht beeindruckend.

Blicken wir also aufs frische Jahr 2025: Auch im Verlauf der nächsten 12 Monate werden einige Bewegtbild-Highlights über uns hereinbrechen. Sei es auf der heimischen Mattscheibe oder in den Kinosessel gepresst. Denn: Dieses Film- und Serienjahr bietet für Gamer*innen mehr als die zweite Staffel The Last of Us und den Minecraft-Film mit Jack Black im blauen Pullover. Versprochen!

Return to Silent Hill

Erst 2024 konnte das Remake zu Silent Hill 2 von Bloober Team in unserem Test begeistern, kehrt das stille Städtchen schon im Jahr 2025 auf die Leinwand zurück – was dann der dritte, filmische Ausflug des Horror-Spiels wäre. Denn bei Return to Silent Hill sitzt wiederholt ein Christophe Gans (Pakt der Wölfe) auf dem Regie-Stuhl. Der Mann hat bereits die erste Verfilmung aus dem Jahre 2006 gestemmt. Entlang der Handlung von Silent Hill 3 (2003) wiederum hangelte sich Silent Hill: Revelations (2012) von Regisseurin M.J. Bassett (Ash vs. Evil Dead).

Jetzt also die Rückkehr von Filmemacher Christophe Gans. Die Dreharbeiten fanden von April 2023 bis Februar 2024 in Belgrad statt – aber vor allem in deutschen Städten wie München, Nürnberg, oder Penzing. Wie in der Spielvorlage, bricht James Sunderland (Jeremy Irvine) ins titelgebende Silent Hill auf, um seine Partnerin Mary (Hannah Emily Anderson) zu suchen. Return to Silent Hill sollte ursprünglich im Jahr 2024 seine Filmpremiere feiern – was nicht passierte. Ein Start für 2025 ist sehr wahrscheinlich, wurde bisher aber nicht offiziell bestätigt.

Until Dawn

Für ein Until Dawn drängt sich eine Verfilmung geradezu auf. Schließlich hat sich Developer Supermassive Games längst auf das Genre Horrorfilme-zum-Mitspielen versteift, wie ähnlich gelagerte Spiele wie The Quarry (2022) oder The Casting of Frank Stone (2024) wiederholt beweisen. Für die Verfilmung zeigt sich nun ein Regisseur verantwortlich, der sich sowohl im Franchise-Filmmaking als auch im Horror-Genre pudelwohl fühlt. Schließlich verantwortete David F. Sandberg sowohl die beiden Shazam-Filme mit Zachary Levi als titelgebender Held, als auch Gruselstreifen wie Annabelle 2 (2017) oder Lights Out (2016).

Das Drehbuch zur Until Dawn-Verfilmung brachten zwei Männer aufs Papier – beide mit reichlich Horror-Erfahrung. Der eine ist Blair Butler (The Invitation), der andere Gary Dauberman (Brennen muss Salem, The Nun, Es). Während sich die Produktion mit keinerlei, schauspielernden Hochkarätern schmückt, werden Spieler*innen doch ein bekanntes Gesicht wie das des schwedischen Schauspielers Peter Stormare (The Lost World: Jurassic Park, John Wick: Chapter 2) wiedersehen. Der nicht unbekannte Charakterdarsteller kehrt in seiner Rolle als Dr. Hill zurück. Until Dawn soll ab dem 25. April die Lichtspielhäuser heimsuchen.

Mortal Kombat 2

Wer noch den Mortal Kombat-Film aus dem Jahre 1995 von Paul W.S. Anderson (Resident Evil, Monster Hunter) und mit Christopher Lambert im Kopf hat, hat womöglich die neueste Verfilmung aus dem Jahr 2021 verpasst. Damals wie bei Mortal Kombat 2, wird sich ein Simon McQuoid auf dem Regiesessel breitmachen. Das Drehbuch schrieb Jeremy Slater, dessen Portfolio sowohl Blockbuster-Filme (Godzilla x Kong: The New Empire, Fantastic Four) als auch Serien beinhaltet (The Umbrella Academy, Moon Knight).

Fans des ersten Films dürfen sich freuen: Viel der Darstellerin aus Mortal Kombat turnen auch 2025 wieder durch den Kinosaal. Dazu gehören Lewis Tan als Cole Young, Jessica McNamee als Sonya Blade, oder Joe Taslim als Bi-Han. Ein namhafter Neuzugang ist ein Karl Urban, der uns in der Rolle des Johnny Cage erwartet. Sobald dann in Mortal Kombat 2 am 23. Oktober 2025 aufeinander eingeschlagen wird, gehen sich aller Wahrscheinlichkeit nach wieder Earthrealm und Outworld gegenseitig an die Gurgel.

Minecraft

Viel wurde in den vergangene Monaten über den Minecraft-Film gesprochen – und noch mehr gelacht. Nicht immer aus den beabsichtigten Gründen. Blicken wir zuerst auf Cast und Crew davon, was hierzulande als „Ein Minecraft Film“ durch den Kintopp rollen wird. Als Regisseur wurde einer verpflichtet, der Fans schrulliger Kultkomödien wohlvertraut ist. Jared Hess begann seine Filmkarriere mit Napoleon Dynamite (2004), hat wenig später Jack Black als Nacho Libre (2006) in eine Hauptrolle gepresst, und sein neuester Wurf ist der animierte Netflix-Film „Thelma, das Einhorn“ (2024) als Co-Regisseur.

Einer, dem man also grundsätzlich zutraut, für eine locker flockige Verfilmung des beliebten Sandbox-Spiels unsere Lachmuskeln zu kitzeln. Fast schon einem Staraufgebot kommen die Talente vor der Kamera gleich: Neben Blauer-Pullover-Träger Jack Black (School of Rock, Der Super Mario Bros. Film), erwartet uns die verlässlich lustige Kate McKinnon (Barbie, Saturday Night Live), oder Aquaman Jason Momoa. In der deutschen Synchronisation soll übrigens YouTube-Star Gronkh die Rolle des Erzählers übernehmen. Ein Minecraft-Film soll am 3. April durch bundesdeutsche Lichtspielhäuser kugeln.

The Last of Us Staffel 2

Die zweite Staffel von The Last of Us wird den narrativen Faden etwa fünf Jahre nach dem Ende von Staffel eins aufgreifen. Die Handlung wird wohl in Wyoming einsetzen, dort, wo sich unsere beiden Held*innen Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) niedergelassen haben. Die Season zwei basiert auf dem Action-Adventure The Last of Us 2 Part 2 von Naughty Dog (Intergalactic: The Heretic Prophet), wird aber nicht die gesamte Handlung der Videospielvorlage spiegeln.

Für The Last of Us Staffel 2 werden insgesamt sieben Episoden produziert. Wieder sind der preisgekrönte Computerspielentwickler Neil Druckmann (Uncharted-Serie) und Filmschaffender Craig Mazin (Scary Movie 3, The Hangover Part 3) die beiden zentralen Kreativköpfe. Die Latte für Staffel zwei hängt nicht niedrig, schließlich hat die Debüt-Season Serienfans weltweit begeistert – weit über den Gaming-Kosmos hinaus. In unseren Breitengraden wird The Last of Us – Staffel 2 ab April 2025 über die Bildschirme flackern – genauer: auf der Streaming-Plattform WOW.

Five Nights at Freddy’s 2

Als 2023 Five Nights at Freddys die Kinosäle unsicher machte, war das sowas wie ein Überraschungserfolg. Was rückblickend, wenn man die verantwortliche Produktionsfirma Blumhouse Productions (Insidious, Megan) bedenkt, vielleicht vorhersehbarer war. Immerhin: Bei einem schlanken Budget von 20 Millionen US-Dollar, konnte Five Nights at Freddys weltweit 300 Millionen Dollar in die Kassen spülen. Ein kommerzieller Erfolg, wie er im Bereich Horrorfilme immer wieder vorkommt (siehe The Blair Witch Project, Paranormal Activity oder Evil Dead).

Teil eins von Regisseurin Emma Tammi folgte dem Nachtwächter Mike Schmidt (Josh Hutcherson), der einen Job im stillgelegten Freddy Fazbear’s Pizza annimmt – und bald lernen muss, dass dieser Ort mit einer Mordserie aus den 80ern zusammenhängt. Für Teil zwei kehrt das bewährte Kreativteam zurück – vor allem Emma Tammi hinter der Kamera, respektive die Schauspieler*innen Josh Hutcherson, Seth Cuddeback oder Piper Rubio. Sehr wahrscheinlich wird Five Nights at Freddy’s 2 also an die Handlung des ersten Films anknüpfen, wenn am 4. Dezember 2025 wieder die Puppen durchs Kino tanzen.

Mehr Gaming-Serien: Castlevania & Devil May Cry

Und damit wären die Film- und Serienfreuden für das begonnene Jahr 2025 noch nicht längst nicht abgedeckt. Weitere Veröffentlichungen, die Gaming-Fans im Auge behalten sollten, ist etwa die zweite Staffel von Castlevania: Nocturne, die seit dem 16. Januar auf Netflix abrufbereit steht. Oder eine Anime-Serie zu Devil May Cry – deren Release für den April 2025 ebenfalls auf Netflix eingekreist wurde. Ihr seht: Auch für das vielleicht schönste Hobby der Welt, ist der cineastische bis serielle Release-Kalender rappelvoll.

Apropos pickepackevoll: Wird’s auch im Bereich Action-Adventures fürs Jahr 2025, wenn wir mit GTA 6 über den Asphalt brettern, in The Sinking City 2 kosmischem Horror begegnen, oder vieles, vieles spielerisch Wertvolles mehr.

