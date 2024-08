Unknown 9: Awakening – Faustschläge aus der Geisterwelt

Vielen Action-Adventure-Fans wird die Dame wohlbekannt vorgekommen sein, die im Cinematic Trailer zu Unknown 9: Awakening zu sehen war und in dem neuen mystischen Abenteuer die Protagonistin Haroona verkörpert. Schauspielerin Anya Chalotra war zuvor vor allem als Darstellerin von Yennefer von Vengerberg in der Netflix-Serie zu The Wichter bekannt.

Dort eine Zauberin, schlüpft sie nun in die Rolle einer sogenannten Quästorin, die über mystische Fähigkeiten verfügt und eine geisterhafte Zwischenwelt für sich zu nutzen vermag. Das mündet in einem abwechslungsreichen und kreativen Kampfsystem, welches ich auf der gamescom bei Publisher Bandai Namco anspielen durfte.

Unknown 9: Awakening – Ungewöhnliche Combat-Prämisse

Ich werde in meiner Demo von Unknown 9: Awakening in einem verzweigten Areal abgesetzt, in dem ich schnell entdeckt und von nicht weniger als vier schwer bewaffneten Personen angegriffen werde. Eine schießt mit Granaten, ein anderer ist dick gepanzert wie ein Big Daddy aus BioShock. Wie sollt ich da gegenankommen? Ganz einfach, indem ich die Umgebung zu meinem Vorteil nutze.

Die Möglichkeit, in die Zwischenwelt „The Fold“ einzutreten, erlabt es Haroona, ein paar unsportliche Mittel im Kampf zu nutzen. Glücklicherweise stehen überall potenzielle Gefahrenherde herum und so kann ich Benzinkanister zum Explodieren bringen oder telepathisch ein Leck in einen Öltank oder ein Behälter mit einem giftigen Gas schlagen und somit auch mehrere Gegner gleichzeitig aufhalten und verletzen.

Spaßig wird es, wenn ich sogar für einige Sekunden in meine Angreifer*innen hineinschlüpfen kann. So richtet mein Gegenüber danach plötzlich sein geladenes Gewehr auf seinen Kumpanen, ein anderer drischt durch mich gelenkt auf einen Benzintank ein. Sie von der Klippe stürzen zu lassen hat leider nicht geklappt. Dennoch eröffnet dieses Combat-System ein paar neue Kniffe, die, geschickt angewendet und die Umgebung sondiert, auch zu spektakulären Kettenangriffen führen können.

Dieses teuflische Triumvirat tobender Taugenichtse will mir mit verschiedenen Bedrohungen ans Leder. Ob sie auch mit einer direkt neben ihnen detonierenden Gaskartusche rechnen? (Credits: Reflector Entertainment, Bandai Namco, Screenshot|4P)

Neben den herkömmlichen physischen Angriffen kann ich auch auf Aura-Schläge zurückgreifen, die meine mystischen Kräfte wieder auffüllen und zudem zu mächtigen Finisher-Moves führen. Ich habe sofort das Gefühl, dass das Spiel in dieser Hinsicht auf jeden Fall anders ist. In der Story soll es unter anderem nach Indien, Mauretanien und Portugal gehen.

Auf Grundlage der Trailer wirken zumindest optische Vergleiche mit Action-Adventures wie Banishers: Ghosts of New Eden oder Forspoken nicht weit hergeholt. Ein genaueres Bild könnt ihr euch schon in wenigen Wochen machen – Unknown 9: Awakening erscheint am 18. Oktober für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie PC. Wenn euch dieses Erwachen nicht reicht, dann schaut doch auch mal bei Dune: Awakening vorbei.

