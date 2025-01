Neue Spiele 2025: Alle wichtigen Releases im Überblick

Games gibt es wie Sand am Meer, und jeden Tag werden neue Spiele auf den PC, die PlayStation, die Xbox oder die Nintendo Switch gespült.

In dieser Flut aus Titeln fällt es schwer, nicht unterzugehen, geschweige denn, einen vernünftigen Überblick zu behalten. Damit euch das trotzdem gelingt, werfen wir euch unsere Release-Liste wie einen Rettungsanker zu und verraten, welche neuen Spiele in den kommenden Monaten angerollt kommen.

Neue Spiele im Januar

Obwohl Jahresanfänge sonst eher ruhig verlaufen, geht es bei den neuen Spielen im Januar direkt rund. Mit Assetto Corsa Evo, Hello Kitty: Island Adventures, dem nächsten Dynasty Warriors und Sniper Elite-Spiel und vielen weiteren Titeln läuft die Maschinerie sofort auf Hochtouren.

Ys Memoire: The Oath in Felghana (PS4, PS5, Switch) – 7. Januar 2025

(PS4, PS5, Switch) – 7. Januar 2025 Freedom Wars Remastered (PC, PS4, PS5, Switch) – 10. Januar 2025

(PC, PS4, PS5, Switch) – 10. Januar 2025 Hyper Light Breaker (PC) – 14. Januar 2025

(PC) – 14. Januar 2025 Aloft (PC) – 15. Januar 2025

(PC) – 15. Januar 2025 Donkey Kong Country Returns HD (Switch) – 16. Januar 2025

(Switch) – 16. Januar 2025 Assetto Corsa Evo (PC) – 16. Januar 2025

(PC) – 16. Januar 2025 Blade Chimera (PC, Switch) – 16. Januar 2025

(PC, Switch) – 16. Januar 2025 Hollywood Animal (PC) – 16. Januar 2025

(PC) – 16. Januar 2025 Tales of Graces f Remastered (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 17. Januar 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 17. Januar 2025 Dynasty Warriors: Origins (PC, PS5, XSX) – 17. Januar 2025

(PC, PS5, XSX) – 17. Januar 2025 Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 23. Januar 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 23. Januar 2025 Guilty Gear Strive (Switch) – 23. Januar 2025

(Switch) – 23. Januar 2025 Ravenswatch (Switch) – 23. Januar 2025

(Switch) – 23. Januar 2025 Final Fantasy 7 Rebirth (PC) – 23. Januar 2025

(PC) – 23. Januar 2025 Cuisineer (PS5, XSX, Switch) – 28. Januar 2025

(PS5, XSX, Switch) – 28. Januar 2025 Eternal Strands (PC, PS5, XSX) – 28. Januar 2025

(PC, PS5, XSX) – 28. Januar 2025 Orcs Must Die! Deathtrap (PC) – 28. Januar 2025

(PC) – 28. Januar 2025 Warside (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 28. Januar 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 28. Januar 2025 Sniper Elite: Resistance (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 30. Januar 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 30. Januar 2025 Marvel’s Spider-Man 2 (PC) – 30. Januar 2025

(PC) – 30. Januar 2025 Hello Kitty: Island Adventure (Switch) – 30. Januar 2025

(Switch) – 30. Januar 2025 Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC, PS5, XSX, Switch) – 31. Januar 2025

Februar

Im Vergleich zum Januar legt der Februar in Bezug auf Neuveröffentlichungen sogar noch eine, wenn nicht gar zwei Schippen drauf. Gleich mehrere potenzielle Millionenseller, eventuell sogar der eine oder Kandidat für das Spiel des Jahres, stehen bereits früh im Jahr vor der Tür.

Kingdom Come: Deliverance 2 (PC, PS5, XSX) – 4. Februar 2025

(PC, PS5, XSX) – 4. Februar 2025 Rift of the NecroDancer (PC) – 5. Februar 2025

(PC) – 5. Februar 2025 Civilization 7 (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 11. Februar 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 11. Februar 2025 Assassin’s Creed Shadows (PC, PS5, XSX) – 14. Februar 2025

(PC, PS5, XSX) – 14. Februar 2025 Tomb Raider 4 – 6 Remastered (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 14. Februar 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 14. Februar 2025 Avowed (PC, XSX) – 18. Februar 2025

(PC, XSX) – 18. Februar 2025 Lost Records: Bloom & Rage (PC, PS5, XSX) – 18. Februar 2025

(PC, PS5, XSX) – 18. Februar 2025 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 21. Februar 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 21. Februar 2025 Date Everything! (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Februar 2025

(PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Februar 2025 Kaiserpunk (PC) – 27. Februar 2025

(PC) – 27. Februar 2025 Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX) – 28. Februar 2025

März

Nach dem sehr umkämpften Februar wird es im März nur bedingt ruhiger. Immerhin will der eine oder andere Publisher kurz vor Abschluss des Geschäftsjahrs noch einmal einen Kracher landen, weshalb auch der dritte Monat des Jahres 2025 nicht mit neuen Spielen geizt.

Two Point Museum (PC, PS5, XSX) – 4. März 2025

(PC, PS5, XSX) – 4. März 2025 Suikoden I & II HD Remaster (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 6. März 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 6. März 2025 Split Fiction (PC, PS5, XSX) – 6. März 2025

(PC, PS5, XSX) – 6. März 2025 Wanderstop (PC, PS5) – 11. März 2025

(PC, PS5) – 11. März 2025 Xenoblade Chronicles X Definitive Edition (Switch) – 20. März 2025

(Switch) – 20. März 2025 Bleach: Rebirth of Souls (PC, PS4, PS5, XSX) – 21. März 2025

(PC, PS4, PS5, XSX) – 21. März 2025 Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 21. März 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 21. März 2025 Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game (PC, PS5, XSX, Switch) – 25. März 2025

(PC, PS5, XSX, Switch) – 25. März 2025 Atomfall (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 27. März 2025

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 27. März 2025 The First Berserker: Khazan (PC, PS5, XSX) – 27. März 2025

(PC, PS5, XSX) – 27. März 2025 inZOI (PC) – 28. März 2025

April

Ab April folgt dann erst einmal der Gang zu einem gedrosselteren Tempo. Zumindest bislang. Allerdings dürfte noch das eine oder andere Spiel zur Liste dazustoßen.

Koira (PC, PS5) – 17. April 2025

(PC, PS5) – 17. April 2025 Mandragora (PC, PS5, XSX, Switch) – 17. April 2025

(PC, PS5, XSX, Switch) – 17. April 2025 Fatal Fury: City of the Wolves (PC, PS4, PS5, XSX) – 24. April 2025

(PC, PS4, PS5, XSX) – 24. April 2025 Tempest Rising (PC) – 24. April 2025

(PC) – 24. April 2025 The Hundred Line: Last Defense Academy (PC, Switch) – 24. April 2025

Weil neue Spiele in der Regel noch am teuersten sind, lohnt sich oft ein Blick auf ältere Titel, die ihr aus Zeitgründen einfach noch nicht unterbekommen habt. Schaut also gerne bei unseren Top 10-Listen vorbei, die euch Games für den PC, für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und die Nintendo Switch ans Herz legen.