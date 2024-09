Ara: History Untold im Test – Bloß ein Civilization-Klon oder doch etwas vollkommen anderes?

Es sind wahrhaft gute Zeiten für alle Liebhaber*innen von Strategiespielen unter uns. Nur kurz nach dem erfolgreichen Launch von Age of Mythology: Retold gibt es nun auch endlich Nachschub für Grand-Strategy Fans mit Ara: History Untold.

Nachdem das Spiel zuerst 2022 auf dem Xbox Bethesda Showcase angekündigt wurde, erscheint es nun am 24. September auf Steam und im Xbox Game Pass. Bereits im Vorfeld seiner Veröffentlichung wird der Titel von einigen Fans als Civilization-Killer gehandelt. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen an den Release. Doch ob das stimmt, klärt unser Test.

Ara: History Untold – Wenn Civilization auf Anno trifft

Dass Ara: History Untold in seinem Spielprinzip und Aufbau stark von Civilization inspiriert ist, liegt spätestens seit den ersten Gameplay-Videos auf der Hand. Dazu trägt auch bei, dass einige Mitglieder des Entwicklerstudios Oxide zuvor bei Firaxis Games, dem Studio hinter dem Civilization Francise, angestellt waren.

Das Spiel an dieser Stelle jedoch bereits als Civilization-Klon abzutun, tut dem Ganzen unrecht und liegt weit von der Wirklichkeit entfernt. Tatsächlich handelt es sich hier vielmehr um ein eigenständiges rundenbasiertes Strategiespiel, welches zwar viele bewährte Mechaniken von Civilization übernimmt, in seiner Spieltiefe und Komplexität jedoch eher mit einem Anno vergleichbar ist.

Der Fokus auf die Sandbox

Ara: History Untold hat keinen Story-Modus, sondern setzt komplett auf die Sandbox-Erfahrung für Single- und Multiplayer. Das ergibt bei einem Spiel dieses Genres auch durchaus Sinn. Zu Beginn jedes Matches kann ich aus insgesamt 44 verschiedenen Völkern und Kulturen wählen. Ähnlich wie bei anderen Strategiespielen kommt jedes Volk mitsamt Vertreter*in, beziehungsweise Staatsoberhaupt, welches mich im diplomatischen Verhandlungen personifiziert.

Unter den zahlreichen bekannten Anführer*innen sind auch unbekanntere Persönlichkeiten vertreten. Credit: Oxide Games / Xbox Game Studios / Screenshot von 4P

Neben der durchaus beachtlichen Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten fällt mir hier unter anderem auch die Diversität an Persönlichkeiten positiv auf. So sind neben klassischen Schwergewichten wie George Washington für die USA und Katharina die Große für Russland auch Charaktere dabei, die vielleicht nicht allen Spieler*innen direkt bekannt sein könnten.

So finde ich unter anderem Boudicca, eine Anführerin der Kelten aus dem 1. Jahrhundert nach Christus oder Benito Juarez, einer der größten Reformer Mexikos aus dem 19. Jahrhundert. Für meinen Test habe ich vor allem mit Griechenland unter der Führung von Sappho gespielt. Die Charaktere kommen dabei auch mit verschiedenen Skins daher, falls euch der standardmäßige Stil der Portraits nicht gefällt.