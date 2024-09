Lollipop Chainsaw RePOP im Test: Kettensägentastisch!

Das Schöne an meinem Job: Du weißt nie, welches Spiel dir morgen das Schicksal zum Testen gibt. Klar, um manche Tests kämpfst du wochenlang, weil du davon überzeugt bist, dass sich die Welt ohne deinen Senf dazu nicht weiterdrehen kann. Andere Tests liegen irgendwann einfach vor deiner Türe und nicht mal Christopher Nolan könnte dir erklären, wie die unmögliche Begegnung mit Lollipop Chainsaw RePOP zustande kommen konnte.

Vorab: Ich kannte den Titel vom Namen her – eben dieses Spiel mit der Cheerleaderin, die Zombies schnetzelt. Irgendein japanischer Quatsch, werde ich niemals kaufen, werde ich niemals spielen. Und da das Spiel schon zwölf Jahre alt ist, werde ich ihm ohnehin niemals im Gaming-Alltag begegnen – es sei denn, die Zeit dreht wieder Schleifen.

Und das tat sie auch: Entwickler Dragami Games verpasste Lollipop Chainsaw ein Remaster und ließ mich damit einen jahrelangen Irrtum einsehen. Denn im Gegensatz zu vielen heutigen Spielen, die sich in ihrem Größenwahn verlieren, macht dieses Spiel einfach seinen Scheiß-Job scheiße-richtig: Nämlich mich gut zu unterhalten.

Lollipop Chainsaw RePOP: Willkommen im Zombie-Las Vegas

Teenager, Football, Schulbälle – es ist unfassbar, wie meine Kindheit von diesen amerikanischen Highschool-Filmen überschwemmt wurde. Ich lernte schnell: Wenn ich es im Leben mal zu etwas bringen wollte, musste ich den Wissenschaftswettbewerb mit einem verdammten Speisestärke-Vulkan gewinnen. Aber es fand nie einer statt, was im Nachhinein absolut okay ist.

Als ob ein Arcade-Automat und ein Zombie ein Kind hätten: Lollipop Chainsaw REPOP definiert ein neues Level von „Drüber“. Credit: DRAGAMI GAMES, LTD. / 4P Screenshot

Denn jetzt kriegt diese zuckersüße, kitschige Hollywood-Sülze endlich ihr Fett weg: In Lollipop Chainsaw RePOP stürzt eine Zombie-Epidemie ganz Happy USA in einen Albtraum, während die Zombies ebenfalls ihren eigenen Albtraum erleben – in Form der durchgeknallten Familie Starling, die nur aus Zombiejäger*innen besteht.

Ihr spielt wiederum Töchterchen und Cheerleaderin Juliet Starling, die an ihrem Geburtstag eigentlich nur ihren süßen Boyfriend Nick im Park treffen wollte. Aber daraus wird nichts, da Nick den Untoten zum Opfer fällt. Doch Liebe ist stärker als alles andere, vor allem wenn sie mit Voodoo-Magie kombiniert wird – fragt bitte nicht, das wäre hier Zeitverschwendung.

1001 Arten zu sägen: In den Kämpfen reiht ihr eine Kombo an die andere. Tastenhämmern oder Planung, beides macht irre Spaß. Credit: DRAGAMI GAMES, LTD. / 4P Screenshot

Stattdessen den Fiebertraum einfach akzeptieren. Juliet belebt den Kopf ihres enthaupteten Freundes wieder zum Leben und nimmt ihn als Accessoire mit. Gemeinsam stellen sie sich den Meuten. Wobei noch einer im Bunde fehlt: Juliets blutdürstige Kettensäge, die ganz heiß darauf ist, Bekanntschaft mit untoten Fleisch zu machen.