240Hz & 1ms: Einen extrem schnellen Gaming-Monitor gibt es jetzt für unter 200 Euro

Aktuell könnt ihr einen leistungsstarken Gaming-Monitor bei Amazon zum echten Budgetpreis schießen. Für nicht einmal 200 Euro schont ihr nicht nur euren Geldbeutel, sondern wertet euer Setup mit ordentlich Technik auf.

Wer auf der Suche nach einem reibungslosen Gameplay ist, sollte sich den Deal des Versandhausriesen nicht entgehen lassen. Viele Konkurrenzprodukte in dieser Preiskategorie bieten nur 144 Hertz bei der Bildwiederholrate, während der AOC Gaming 27G2ZNE mit 240 Hertz für ein noch flüssigeres Spielerlebnis sorgt.

Gaming-Monitor bei Amazon im Angebot: Das kann der AOC Gaming 27G2ZNE

Der AOC Gaming 27G2ZNE überzeugt mit seinem 27-Zoll-Display, das eine Full HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln mitbringt. Dank der angesprochenen Bildwiederholrate von 240 Hertz habt ihr stets ein smoothes Bild, was besonders bei schnellen Spielen wie Valorant oder Counter-Strike 2 ein Wettbewerbsvorteil ist. Natürlich ist der Gaming-Monitor mit der Adaptive Sync-Technologie ausgestattet, die seine Bildwiederholfrequenz an die Framerate eurer Grafikkarte anpasst, um lästige Ruckler oder gefürchtetes Tearing zu verhindern. Bei Amazon zahlt ihr gerade noch einmal 30 Euro weniger für euren E-Sport-Einstieg:

Zusätzlich verfügt der Bildschirm über das sogenannte Low Input Lag-Feature. Jenes sorgt dafür, dass die Eingangsverzögerung auf ein Minimum reduziert wird. Das ist vor allem in Situationen hilfreich, in denen schnelle Reaktionszeiten gefragt sind. Das VA-Panel sorgt zudem für ein hohes Kontrastverhältnis von 3.000 zu 1, wodurch Farben kräftiger und Details deutlicher zur Geltung kommen. So kommen tatsächlich auch Singleplayer-Sympathisanten auf ihre Kosten.

Hinsichtlich der Schnittstellen des AOC Gaming 27G2ZNE werden verschiedene Anschlüsse wie HDMI und DisplayPort geboten, was eine flexible Verbindung zu verschiedenen Geräten ermöglicht. Durch das rahmenlose Design und den schmalen Rand ist der Monitor außerdem gut geeignet für ein Setup mit mehreren Bildschirmen, da er für eine nahtlose Darstellung sorgt. Für eine noch bessere Ergonomie lässt sich der Bildschirm natürlich neigen, was eine Anpassung an verschiedene Sitzpositionen erlaubt.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Low Blue Light-Technologie, die die Augen bei längeren Gaming-Sessions schont. So könnt ihr auch bei intensivsten Spielesitzungen ohne größere Ermüdungserscheinungen durchhalten. Mit dem AOC Gaming 27G2ZNE bekommt ihr bei Amazon also einen wirklich leistungsstarken wie versatilen Gaming-Monitor, der sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für ambitionierte Gamer, die nicht gleich das ganze Sparschwein sprengen wollen, geeignet ist.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.