27 Zoll, WQHD & 144Hz für unter 200 Euro: Bei Amazon bekommt ihr den perfekten Gaming-Monitor von LG richtig günstig

Die Kombination aus einer hohen Bildqualität, leistungsstarker Geschwindigkeit und einem möglichst günstigen Preis klingt bei der Suche nach einem Gaming-Monitor nahezu unmöglich zu finden. Nicht aber bei Amazon, denn hier bekommt ihr das passende Modell von LG jetzt für nicht einmal 200 Euro.

Genau genommen handelt es sich um den schon seit längerer Zeit beliebten LG 27GN800P-B, welcher der UltraGear-Reihe entspringt. Diese vereint wettbewerbsorientierte Technik mit einem brillanten Bild, wobei euer Portemonnaie nicht gesprengt wird.

Amazon: Das hat der günstige Gaming-Monitor von LG auf dem Kasten

Auf der Jagd nach einem geeigneten Gaming-Monitor kommt es nicht selten vor, dass man zu Gunsten eines vertretbaren Preises an irgendeiner Stelle Abstriche machen muss. Nicht aber mit dem LG 27GN800P-B: Er vereint alles, worauf sowohl Fans von grafisch anspruchsvollen Singleplayer-Spielen Wert legen, während er gleichzeitig die wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiche Multiplayer-Matches in schnellen Spielen wie Valorant und Co. mit sich bringt. Bei Amazon zahlt ihr weniger als 200 Euro für das einstige Spitzenmodell, welches noch immer bei vielen zufriedenen Kundinnen und Kunden auf Anklang stößt:

Mit dem Deal des Versandriesen spart ihr aktuell ganze 33 Prozent auf den Gaming-Monitor von LG. Dank seiner gestochen scharfen WQHD-Auflösung mit 2.560×1.440 Pixeln, die sich über eine Diagonale von stolzen 27 Zoll über das moderne IPS-Panel erstrecken, genießt ihr ein bildgewaltiges Seherlebnis. So kommen detailreiche Darstellungen in Titeln wie Cyberpunk 2077 erst so richtig zur Geltung. Die lebensechten Farben und tiefen Kontraste tragen ihren Teil bei, in besonders düsteren Spielszenen unterstützt HDR10 stets mit der richtigen Helligkeit des Bildschirms, sodass euch selbst im Dunkeln nichts verborgen bleibt.

eSport-Fans dürfen sich aber ebenso freuen: Mit einer rasanten Reaktionszeit von nur einer Millisekunde braucht ihr euch nicht davor fürchten, bei einem schnellen Schusswechsel aufgrund eurer Technik den Kürzeren zu ziehen. Das Bild wird stets flüssig und ohne Verzögerung dargestellt – ein Punkt, der von der schnellen Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz noch einmal beflügelt wird. Obendrein ist sowohl Nvidias G-Sync- als auch AMDs FreeSync-Technologie mit an Bord, die Tearing oder störende Ruckler eliminiert, indem die Bildwiederholrate an eure Framerate angeglichen wird.

Nebenbei bietet der LG 27GN800P-B noch einige interessante Features wie beispielsweise Super Resoultion+, mit dem die Bildqualität weiter optimiert wird. Mit Motion Blur Reduction wird die Bewegungsunschärfe minimiert, außerdem sind standardmäßige Funktionen wie ein Blaulichtfilter vorhanden. Der Gaming-Monitor ist selbstredend in der Höhe verstellbar und lässt sich für eine bessere Ergonomie auch neigen. Das Angebot bei Amazon ist wie meist befristet und das Modell beliebt, ihr solltet also nicht all zu viel Zeit verstreichen lassen, wenn euch der Deal interessiert.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quellen: Geizhals, Amazon