Satte 34 Zoll deutlich günstiger: Gewaltiger Gaming-Monitor mit flotten 180Hz bei Amazon

Bei Amazon kommt aktuell auf eure Kosten, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor für euer Setup seid. Ein bockstarkes Modell von AOC ist beim Versandhausriesen jetzt für knapp 300 Euro im Angebot.

Wer also auf ein großes, gebogenes Display mit vielen Funktionen setzen möchte, hat nun die Gelegenheit, einen Schnapper zu schießen. Ob für actionreiche Adventures oder für immersive Simulationen: Der AOC CU34G2XPD bietet alles, was ein moderner Gaming-Monitor mitbringen sollte.

Großer Gaming-Monitor zum kleinen Preis bei Amazon: Das ist der AOC CU34G2XPD

Der AOC CU34G2XPD bietet ein flottes, 34 Zoll großes Display mit einer WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 180 Hertz. Die leistungsstarke Kombination sorgt für eine stets flüssige Darstellung sowie eine gestochen scharfe Bildqualität, die sich insbesondere in schnellen Spielen wie Valorant und Co., aber auch in detailverliebten Triple A-Titeln bemerkbar macht.

Besonders angenehm ist die Bauweise des Bildschirms: Das gebogene 1500R-VA-Panel sorgt für ein immersives Spielerlebnis, während der schlanke Rahmen und die matte Oberfläche störende Reflexionen minimieren. Mit einer Helligkeit von gängigen 300 Candela pro Quadratmeter und einem Kontrastverhältnis von 1.000:1 bietet der AOC CU34G2XPD eine ausgewogene Darstellung, die sowohl in dunkelsten, aber gleichermaßen auch in hellen Spielszenen überzeugt. Dafür garantiert auch die HDR400-Zertifizierung, dank der euch jedes noch so kleine Detail offenbart wird, wenn mal wieder die Ingame-Lichter ausfallen.

Zusätzlich verfügt das Modell über praktische Anschlussmöglichkeiten. Neben zwei HDMI-1.4-Eingängen und einem DisplayPort-1.2-Anschluss bietet der Monitor auch einen USB-Hub mit vier USB-3.0-Ports. Für den Anschluss von Kopfhörern steht zudem ein 3,5-Millimeter-Klinkenausgang zur Verfügung. Damit deckt das Gerät alle gängigen Anforderungen ab und lässt sich problemlos in verschiedene Setups integrieren.

Augen und Nacken werden dank sinniger Features geschont

Die ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten des Standfußes sind ebenfalls erwähnenswert: Ihr könnt den Monitor in der Höhe um bis zu 13 Zentimeter verstellen und so an eure Sitzposition anpassen. Zudem ist der Standfuß abnehmbar, was die Nutzung mit einer Wandhalterung erleichtert. Der AOC CU34G2XPD ist natürlich kompatibel mit der VESA-Norm (100 mal 100 Millimeter).

Die FlickerFree– und Low Blue Light-Technologien tragen zusätzlich dazu bei, die Belastung für die Augen zu reduzieren, sodass ihr auch bei langen Sessions entspannt bleiben könnt.

Mit seiner Kombination aus Leistung, Ergonomie und modernen Technologien ist der AOC CU34G2XPD eine ausgezeichnete Wahl alle, die Wert auf ein großes, hochwertiges und flexibles Display legen. Wollt ihr euch den Gaming-Monitor sichern, müsst ihr euch aber beeilen: Wie immer ist das Angebot auf Amazon nur für kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

