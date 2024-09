4K Smart-TV mit QLED & fetten 65 Zoll: Bei Amazon zahlt ihr jetzt den Tiefstpreis von nicht mal 600 Euro

Sichert euch jetzt ein besonderes Angebot auf Amazon: Der starke Fire TV Omni QL65F601A ist aktuell deutlich reduziert. Statt der ursprünglichen 999,99 Euro könnt ihr den Smart-TV jetzt für 599,99 Euro erwerben. Damit spart ihr satte 400 Euro – der bisherige Tiefstpreis für das 65 Zoll große Modell.

Der Amazon Fire TV Omni QL65F601A ist ein modernes Gerät, das mit seiner hochwertigen Ausstattung überzeugt. Mit dem Smart-TV bietet Amazon nicht nur einen ausgezeichneten Preis, sondern auch fortschrittliche Technik für ein intensives Fernseherlebnis. Wenn ihr also nach einem neuen Fernseher sucht, der hochwertige Bildqualität und vielseitige Funktionen bietet, könnte dieses Angebot genau das Richtige für euch sein.

Starker Smart-TV aus der eigenen Reihe: Das kann der Amazon Fire TV Omni QL65F601A

Der Amazon Fire TV Omni QL65F601A überzeugt vor allem durch sein brillantes 4K-Quantum-Dot-Display. Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für eine exzellente Farbdarstellung, die Filme, Serien und Live-Sportübertragungen in lebendigen und kräftigen Farben zum Leben erweckt. Mit der Unterstützung von Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive genießt ihr besonders realistische Bilder mit intensiven Kontrasten und lebensfrohen Details. Darüber hinaus unterstützt das Gerät HLG, was euch noch mehr Flexibilität bei der Bilddarstellung bietet. Bei Amazon zahlt ihr gerade den bislang günstigsten Preis:

Ein besonderes Highlight des Fire TV Omni ist die adaptive Helligkeit: Durch einen integrierten Sensor passt sich die Bildschirmhelligkeit automatisch den Lichtverhältnissen im Raum an. So wird sichergestellt, dass ihr stets das beste Seherlebnis habt – völlig unabhängig davon, ob ihr bei Tag oder Nacht fernseht. Das Full Array Local Dimming in 80 Zonen verstärkt dabei den Kontrast, sodass dunkle Bildbereiche noch intensiver und helle Szenen sogar noch strahlender wirken.

Zudem könnt ihr den Fernseher dank integrierter Mikrofone komplett per Sprachsteuerung bedienen. Mit Alexa habt ihr die Möglichkeit, den Fernseher zu steuern, ohne eine Fernbedienung zu verwenden. Sucht nach euren Lieblingsinhalten, startet Filme oder Serien – das alles allein mit eurer Stimme. Darüber hinaus verwandelt ihr euren Fernseher in einen Ambient-TV, auf dem ihr eigene Fotos, Kunstwerke oder praktische Widgets abbilden lassen könnt.

Mit dem Amazon Fire TV Omni QL65F601A streamt ihr hunderttausende Filme und Serien von bekannten Plattformen wie Netflix, Prime Video oder Disney+. Der Fernseher wird so zum zentralen Hub für eure Unterhaltung und bietet alles, was ihr für ein umfassendes Seherlebnis braucht. Beim Versandhausriesen selbst bekommt ihr den Smart-TV jetzt günstig wie nie – allerdings wie gewohnt für eine begrenzte Angebotsdauer, weswegen ihr euch nicht zu viel Zeit lassen solltet.

