50 Prozent Rabatt: Riesigen OLED-Gaming-Monitor der Spitzenklasse zum absoluten Tiefstpreis abstauben

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Bildschirm zum Zocken ist, sollte sich diesen mächtigen OLED-Gaming-Monitor von Acer zum bisherigen Tiefstpreis nicht entgehen lassen. Aktuell ist er bei Amazon mit einem starken Rabatt von 50 Prozent versehen.

Statt der ursprünglichen 1.299 Euro nehmt ihr das Highend-Modell gerade für glatte 650 Euro mit. Dank seinem eleganten Design und exzellenten Spezifikationen wie einer schnellen Bildwiederholrate und einer minimalen Reaktionszeit ist der Acer Predator X34Vbmiiphuzx die perfekte Wahl für anspruchsvolle Spiele-Sessions.

OLED-Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das hat der Acer Predator zu bieten

Der Acer Predator X34Vbmiiphuzx beeindruckt mit einem stattlichen, 34 Zoll großen UltraWide-OLED-Display, das eine UWQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 bietet. Eben jenes liefert lebendige Farben und einen hervorragenden Kontrast, was vor allem bei grafisch intensiven Videospielen, aber ebenso in spannenden Serien und fulminanten Filmen zu einer visuell erfrischenden Erfahrung führt.

Das OLED-Display ermöglicht tiefste Schwarzwerte und realitätsgetreue Darstellungen, was den Gaming-Monitor zu einer umso ausgezeichneteren Wahl werden lässt, wenn es um die bloße Bildqualität geht. Doch nicht nur die technische Ausstattung macht den Monitor so attraktiv.

Bei Amazon bekommt ihr das Spitzenmodell Vergleichsportal Geizhals zufolge jetzt nämlich zum historisch niedrigsten Preis:

Dank einer Bildwiederholfrequenz von flotten 175 Hertz ist der Acer Predator für Gamer*innen bestens geeignet, die kurze Reaktionszeiten und smoothe Szenenwechsel zur Gewohnheit werden lassen wollen. Mit blitzschnellen 0,03 Millisekunden Pixel-Reaktionszeit sorgt der Bildschirm dafür, dass auch die rasantesten Bewegungen ohne Unschärfen oder Verzögerungen dargestellt werden – ein entscheidender Vorteil in kompetitiven Spielen wie Valorant, Counter-Strike 2 und Co.

Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung von AMDs FreeSync Premium-Technologie, was für ein noch flüssigeres Gameplay ohne lästiges Tearing garantiert. In Kombination mit der VESA DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung profitiert ihr von einer besonders hohen Kontrastdarstellung, die selbst in dunkelsten Spielszenen noch feinste Unterschiede sichtbar macht und euch garantiert kein wichtiges Detail entgehen lässt.

Präzise Farben und ausgewogene Anschlussvielfalt

Wer Wert auf eine präzise Farbdarstellung legt, wird die DCI-P3 99%-Abdeckung des Predator X34Vbmiiphuzx zu schätzen wissen. Sie sorgt für eine außergewöhnlich breite Farbpalette und besonders genaue Kolorierungen. Delta E<2 garantiert dabei, dass die Farben sehr nah an der Realität gehalten – ideal also für kreative Köpfe oder all jene, die in verschiedenen Anwendungen auf hohe Farbtreue angewiesen sind.

Hinsichtlich seiner Schnittstellen habt ihr mit dem Acer-Modell ebenfalls keine Sorgen: Neben HDMI 2.0– ist natürlich auch ein DisplayPort 1.4-Anschluss zugegen. Hinzu gesellen sich diverse USB 3.0-Ports sowie eine 3,5 Millimeter-Klinke für Kopfhörer und andere Audiogeräte.

Zusammenfassend bietet euch der OLED-Gaming-Monitor die optimale Kombination aus einer brillanten Bilddarstellung und schnellen Spitzenwerten, was seine Geschwindigkeit anbelangt. Dank seiner modernen Features bringt er alles an den Tisch, was ihr zum Zocken braucht – und das dank des Amazon-Angebots gerade sogar zum halben Preis. Allerdings nur für eine begrenzte Zeit, weswegen ihr euch besser beeilen solltet.

