60 Euro sparen: Gefeierte Gaming-Maus von Logitech bei Amazon günstig wie nie

Auf Amazon gibt es gerade eine gefeierte Gaming-Maus zum stark reduzierten und bislang sogar günstigsten Preis. Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr aktuell satte 60 Euro.

Bei der Logitech G PRO X Superlight 2 handelt es sich um eine erstklassige kabellose Maus, die besonders bei professionellen Spieler*innen beliebt ist. Vergleichbare Modelle liegen oft im Bereich um 150 Euro oder mehr.

Gaming-Maus bei Amazon: Das kann die Logitech G PRO X Superlight 2

Die Logitech G PRO X Superlight 2 ist eine kabellose Gaming-Maus, die speziell für höchste Ansprüche entwickelt wurde. Sie ist mit hybriden, optisch-mechanischen LIGHTFORCE-Schaltern ausgestattet, die eine extrem niedrige Latenz und ein klares, fühlbares Klicken bieten. Dadurch werden euch Präzision und Zuverlässigkeit auf Profiniveau garantiert, die gerade in hektischen Spielsituationen von großer Bedeutung sind. Bei Amazon bekommt ihr das Peripherie-Prachtstück jetzt stark reduziert – Vergleichsportal Geizhals zufolge sogar zum bisherigen Tiefstpreis:

Darüber hinaus verfügt die Gaming-Maus über den fortschrittlichen HERO-2-Sensor, der eine Tracking-Leistung von über 500 Zoll pro Sekunde (IPS) und bis zu 32.000 Dots per Inch (DPI) ermöglicht. Mit dieser Leistung bleibt eure Maus selbst bei schnellen Bewegungen präzise und zuverlässig. Zusätzlich ist der Sensor so konzipiert, dass er ohne Glättung, Beschleunigung oder Filterung arbeitet, was für ein besonders akkurates Spielerlebnis sorgt.

Ein weiterer Vorteil der Logitech G PRO X Superlight 2 ist ihre herausragende Akkulaufzeit von bis zu 95 Stunden. Dank des USB-C-Anschlusses ist die Maus schnell aufgeladen, und durch die Kompatibilität mit der Powerplay-Technologie klappt das sogar während des Spielens. Bei einem Gewicht von nur 60 Gramm ist die Maus zudem sehr leicht, was euch bei langen Gaming-Sessions zusätzlichen Komfort bietet.

Auch in Sachen Haltbarkeit überzeugt die Logitech G PRO X Superlight 2. Ihre PTFE-Mausfüße sorgen für ein extrem geschmeidiges Gleiten, sodass ihr eure Maus mühelos bewegen könnt. Diese Materialien sind frei von Zusatzstoffen, was zu einer noch besseren Gleiteigenschaft führt. Wer eine grandiose Gaming-Maus sucht, der sollte sich beeilen: Wie immer ist das Angebot auf Amazon nur von begrenzter Dauer.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.