75 Zoll & gestochen scharfes Bild in 4K: Genialer Gaming-TV zum günstigsten Schnäppchenpreis bei Amazon

Wenn ihr einen neuen Fernseher ins Auge gefasst haben, ist jetzt vielleicht die Zeit gekommen, den Hisense 75U7NQ 4K-TV in Betracht zu ziehen. Dieser 4K-Fernseher mit stolzen 75 Zoll in der Diagonale ist derzeit bei Amazon von 1899,00 Euro auf 1.273,69 Euro reduziert, so dass ihr bei diesem High-End-Modell deutlich sparen könnt.

Der Hisense 75U7NQ, der jetzt zu einem reduzierten Preis bei Amazon erhältlich ist, konkurriert mit anderen 4K-Fernsehern in seiner Preisklasse. Er verfügt nicht nur über die fortschrittliche Mini-LED-Technologie, sondern ist auch mit einer Vielzahl von High-End-Spezifikationen ausgestattet, die seinen ursprünglichen Preis rechtfertigen und das aktuelle Angebot besonders attraktiv machen.

Zum Tiefstpreis auf Amazon: Was der Hisense 75U7NQ 4K-TV kann

Der Hisense 75U7NQ bietet eine Vielzahl von beeindruckenden Funktionen, angefangen bei der Mini-LED-Technologie. Diese Technologie bietet eine hohe Spitzenhelligkeit und atemberaubende Kontraste, die durch die intelligente Bildverbesserung der Hi View Engine noch verstärkt werden. Diese Engine wird von einem Quad-Core-Prozessor angetrieben und arbeitet mit Local Dimming und Wide Color Gamut über die Quantum Dot-Technologie, um präzise Farben, tiefe Schwarztöne und einen hohen Kontrast zu erzeugen.

Dieses Modell zeichnet sich auch durch seine hochmodernen High Dynamic Range (HDR)-Technologien aus, darunter Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ und HLG. Diese Technologien ermöglichen ein besonders breites Farbspektrum, so dass selbst die feinsten Details in den Bildern für den Betrachter sichtbar werden.

Gerade für Gamer enttäuscht der Hisense 75U7NQ nicht: Der Game Mode Pro unterstützt 144Hz@4K über HDMI 2.1 und schaltet automatisch in den Spielmodus mit der niedrigsten Latenz, wenn er an eine Spielkonsole angeschlossen ist. AMD FreeSync Premium verbessert diese Funktion, indem es die Bildwiederholrate dynamisch an die Bildwiederholrate des Videoinhalts anpasst und so eine energieeffiziente und flüssige Wiedergabe gewährleistet.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist die Dolby Atmos-Technologie, die euch mit einem kraftvollen Sound, der aus allen Richtungen, auch von oben, zu kommen scheint, in die Action eintauchen lässt. Ergänzt wird dieses Hörerlebnis durch eine im Lieferumfang enthaltene solarbetriebene Fernbedienung, die den größten Teil der benötigten Energie durch Solarenergie erzeugen oder über ein Kabel aufgeladen werden kann, sodass keine zusätzlichen Batterien benötigt werden.

Quellen: Amazon, Geizhals