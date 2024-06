Nicht nur groß, sondern auch günstig: Bei Amazon gibt es einen mächtigen 4K-QLED-TV gerade für knapp 600 Euro

Wer sich aktuell nach einem neuen Fernseher umsieht, der wird bei Amazon jetzt fündig: Hier bekommt ihr einen großen 4K QLED-TV von Hersteller Hisense, der mit einem kleinen Preis von rund 600 Euro (-32 Prozent) auf euch wartet.

Die Bildschirmdiagonale des E7KQ, wie sich das Hisense-Modell genau nennt, beläuft sich auf stolze 65 Zoll, selbstverständlich stehen euch aber auch andere Größen zur Auswahl. Er überzeugt dank moderner Features und bringt sogar nützliche Funktionen für Gamerinnen und Gamer mit.

Amazon: Großer 65 Zoll QLED-TV mit 4K, HDR & Game Mode im Angebot zum günstigen Preis abstauben

Der Hisense 65E7KQ ist mit einem QLED-Panel ausgestattet, das dank der sogenannten Quantum Dot Color-Technologie präzise Kontraste und eine höchstmögliche Farbbrillanz garantiert. Unterstützt wird es von der Hi View Engine, die auf einem Quad Core-Prozessor basiert. Natürlich ist auch Dolby Vision an Bord des 4K-TVs. So bleiben euch dank einem der höchsten HDR-Formate keine Feinheiten verborgen – selbst bei schwachen Lichtverhältnissen. Für die 65 Zoll-Ausführung zahlt ihr bei Amazon gerade nur etwas weniger als 600 Euro:

Das 4K UHD Upscaling bringt ein Bild mit höchstem Realitätsanspruch mit sich, das von einer besonders lebendigen Darstellung profitiert. Das Farbspektrum angrenzender Pixel wird analysiert und anschließend die Farbgebung Szene für Szene optimiert. Dabei helfen auch weitere KI-gesteuerte Features, beispielsweise AI Picture oder AI Adaptive Tiefe. Doch auch bei seinem Sound braucht sich der Hisense-TV dank Dolby Atmos, das für einen räumlichen, aber klaren Klang sorgt, nicht zu verstecken.

Für Konsoleros könnte allen voran der Game Mode Plus spannend sein: Neben einer variablen Refresh-Rate (VRR) könnt ihr euch über den Auto Low Latency Mode, kurz ALLM, freuen. Dieser schaltet den QLED-TV in Kombination mit eurer Konsole automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz – lästiges Gefummel mit der Fernbedienung gehört so für immer der Vergangenheit an. Lediglich seine Bildwiederholfrequenz lässt mit 60 Hertz zu wünschen übrig, solltet ihr vor allem wettbewerbsorientierte, temporeiche Titel auf eurem Fernseher zocken wollen. Entspannten Singleplayer-Sessions dürfte sie aber dennoch nicht im Wege stehen.

Für den maximalen Komfort sorgen die integrierten Sprachassistenten in Form von Alexa Built-in oder auch VIDAA Voice, die per einfachem Knopfdruck eure Befehle und Wünsche entgegennehmen. Hinsichtlich seiner Anschlüsse könnt ihr selbstredend auf standardmäßige HDMI-, ebenso wie USB-, Bluetooth- und Internet-Schnittstellen vertrauen. Steht euch der Sinn aber viel eher nach einem passenden Gaming-Monitor, hat Amazon auch hier ein aktuelles Spitzenangebot parat, das vor allem angehenden eSportlern gefallen dürfte.

Quellen: Amazon

