Amazon bietet mit dem Samsung Odyssey OLED G6 jetzt einen Gaming-Monitor zum Tiefstpreis, der keinen Wunsch offen lässt

Ein Gaming-Monitor mit einem OLED-Display ist weder Standard, noch gelten die modernen Modelle als besonders preisgünstig. Dennoch kommen immer mehr Gamer*innen in den Genuss der Bildschirmtechnologie – beispielsweise dank des Angebots von Amazon, wo ihr gerade ein Exemplar von Samsung zum Tiefstpreis findet.

Mit dem Deal des Versandhausriesen bekommt ihr den Samsung Odyssey OLED G6 – ein 27-Zoll-Monitor, der bei seinem Panel ebenfalls auf OLED setzt – zum bisherigen Tiefstpreis geboten. Und keine Sorge: Ihr müsst dafür keine 1.000 Euro oder mehr löhnen, ganz im Gegenteil, denn ihr spart sogar rund 70 Euro gegenüber dem üblichen Preis.

Amazon: Das hat der Samsung Odyssey OLED G6 Gaming-Monitor zu bieten

Da es sich bei dem Samsung Odyssey OLED G6 um ein Modell der absoluten Spitzenklasse handelt, macht der südkoreanische Hersteller was die technischen Spezifikationen anbelangt keine Abstriche. So kommt das 27-Zoll-große Modell mit dem bereits gelobten OLED-Display daher, welches eine kristallklare und gestochen scharfe Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln – also WQHD – bietet. Ihr genießt lebendige Spielszenen mit realitätsgetreuen Farben bei einem besonders starken Kontrastverhältnis. Bei Amazon schnappt ihr euch den Highend-Gaming-Monitor jetzt zum bislang niedrigsten Preis überhaupt.

Doch damit nicht genug: Das brillante Bild wird mit wettbewerbsorientierten Features für Fans von kompetitiven Titeln wie Valorant und Co. kombiniert, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Hier kommt vor allem die rasante Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden zum Tragen, die in Kombination mit einer variablen Synchronisierung dank AMD FreeSync Premium und der sagenhaften Bildwiederholfrequenz von 360 Hertz die meisten vergleichbaren Geräte mühelos überflügelt.

Dank HDR-Technologie könnt ihr euch an einem „echten“ Schwarz und dunklen Farben ohne Pixel-Light-Bleed erfreuen. Obendrein sorgt der Neon Quantum-Prozessor, der jedes Bild analysiert und nachträglich für die maximale Qualität sorgt, für ein noch stärkeres Seherlebnis. Übliche Features wie ein Eye Saver-Modus oder die sogenannte Flicker Free-Technologie, die Bildschirmflackern bereinigt und eure Augen ebenfalls schont, sind natürlich ebenso mit von der Partie.

Nennenswert bleibt auch noch die hohe Kompatibilität des Gaming-Monitors: Der Samsung Odyssey OLED G6 bietet gleich zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, durch die er sich auch hervorragend in Kombination mit einer Spielekonsole wie der PS5 oder der Xbox Series X eignet. Natürlich sind aber auch ein DisplayPort 1.4-Anschluss sowie USB 3.0-Schnittstellen vorhanden. Wer noch nach einem Monitor der absoluten Oberklasse sucht, der so schnell nicht ausgetauscht werden soll, ist mit dem Angebot von Amazon also bestens beraten.

