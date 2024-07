Amazon: Lasst den Regenbogen in euer Haus mit sommerlichen Gaming-Gadget-Deals

Wer beim Gaming streamt, kann auf farbenfrohe Gadgets wohl nur schwer verzichten, aber auch für den Eigenbedarf sind bunte Lichter in Hardware und Ambiente für viele ein angenehmes Extra, um die heimische Gaming Area atmosphärischer zu gestalten. Auf Amazon gibt es dafür viele Möglichkeiten, die eigene Ausstattung etwas zu pimpen.

Neben Beleuchtung und Deko für Wände, Schreibtisch und Hintergrund stehen dabei vor allem auch Hardware-Artikel im Fokus, die in den Lieblingsfarben oder mit wechselnd bunter Beleuchtung ein Eye Catcher und eine optische Aufwertung für den privaten Zocker-Space sind.

Amazon: Bunt leuchtende Kopfhörer und Gamepads im Angebot…

Ob Headphones, Tastaturen, Controller oder Mäuse – die Möglichkeiten, das Gaming-Erlebnis bunter zu gestalten, sind so vielfältig wie die Hardware-Auswahl selbst. Wer seine heimelige Atmosphäre rund um PC und Konsolen farbig aufpeppen will, kann auch auf Amazon regelmäßig einige Angebote finden. So zum Beispiel das Decoche Gaming-Headset von Ozeino, das mit einem satten Rabatt von 54 Prozent jetzt für 17,75 Euro zu kaufen ist.

Die Kopfhörer mit Noise Cancelling und 3D-Stereo-Surround-Sound sind mit allen gängigen Konsolen sowie PC und Smart Geräten kompatibel. Die RGB- LED-Lichter an den Außenseiten der Ohrmuschel sorgen für farbenfrohe Beleuchtung. Für ein paar Euro mehr könnt ihr das Headset auch in anderen Styles wie schwarz-weißem Camouflage oder sommerlichem Hellblau bestellen. Alternativ ist für derzeit 18,56 Euro (19 Prozent Rabatt) das FC200 Gaming Headset von Fachixy zu ergattern.

Switch-Spieler können sich über drahtlose Pro-Controller freuen; das Modell von Voyee ist mit einem elektrisierenden Blitz-Design garniert. Neun Farben und vier unterschiedliche Licht-Modi passen zu jedem Gaming-Erlebnis. Auch mit dem PC kann der Controller verbunden werden. Dank des Rabatts von 23 Prozent kostet das Gamepad derzeit nur 19,99 Euro.

Das Modell von Hellcool hingegen leuchtet dezent an den 3D-Sticks – vom pulsierenden Atem-Modus bis zum farbenfrohen Regenbogen-Modus. Zwei Buttons an der Hinterseite können mit einer beliebigen Tastenkombination belegt werden, zudem verfügt das Gamepad über eine Vibrationsfunktion. Der Preis liegt derzeit bei 25,99 Euro (23 Prozent Rabatt).

…und auch Tastaturen und Soundbars

Ein Stück karibisches Urlaubsflair holt ihr euch mit der Turtle Beach Vulcan II Max-Tastatur an den PC. Mit der AIMO-Beleuchtungstechnologie werden gleichmäßige RGB-Lichteffekte geschaffen; auch andere AIMO-fähige Produkte könnt ihr damit synchronisieren. An der Tastatur kann mit Easy Shift eine zweite Funktionsebene eingeschaltet werden; die äußerst haltbaren Titan II-Tasten halten bis zu 200 Millionen Anschläge. Sie ist derzeit von 229,99 auf 179,99 Euro reduziert.

Schlussendlich bekommt ihr euch mit der Soundbar Trust GXT 1619 den Regenbogen ins Haus. Zwei eingebaute Speaker sorgen für kristallklaren Sound bis zu zwölf Watt Leistung. Die RGB-Lichtleiste an der Unterseite kann in vier Modi eingestellt werden und verwandelt nicht nur Spielesessions in eine leuchtende Party. Die Soundbar gib es derzeit für einen Rabatt von 28 Prozent zum Preis von 28,99 Euro.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quellen: Amazon