Minecraft mal analog: Das überraschend gute Brettspiel ist bei Amazon fast 40 Prozent günstiger zu haben

Seit 2009 erobert ein unscheinbares Klötzchenspiel aus Schweden die Videospielwelt: Von Minecraft ist natürlich die Rede. Doch das meistverkaufte Game gibt es nicht nur digital, sondern seit einiger Zeit auch als Brettspiel – und ist gerade bei Amazon besonders günstig zu erwerben.

Connoisseure der analogen Unterhaltung wissen, dass Brettspiele mitunter richtig teuer sein können. Auch Minecraft: Builders & Biomes bildet keine Ausnahme, auch wenn es selbst mit der unverbindlichen Preisempfehlung nicht zu den ganz Hochpreisigen gehört. Aktuell erhaltet ihr aber die faszinierende Umsetzung des meistverkauften Videospiels ohnehin für nicht einmal 30 Euro bei Amazon.

Amazon: Das Minecraft-Brettspiel für alle, die analog bauen, kämpfen und tüfteln wollen

Minecraft hat gewiss fast jeder schon einmal ausprobiert: Man erkundet eine prozedural generierte Welt, sammelt Ressourcen, lässt beim Bauen der eigenen Kunst freien Lauf und kämpft vor allem Nachts gegen Monster. Die Brettspielumsetzung Minecraft: Builders & Biomes ist ähnlich, auch wenn es hier deutlich mehr Regeln gibt. Falls euch das schon reizt, spart ihr aktuell bei Amazon 37 Prozent und müsst somit nur etwas unter 30 Euro für das komplette Paket hinlegen.

Laut Ravensburger eignet sich Minecraft: Builders & Biomes für Spieler*innen ab 10 Jahren und ist nahezu perfekt für Familienabende ausgelegt. So können zwischen zwei bis vier Personen gegeneinander spielen, um am Ende den Sieg zu erringen. Die Regeln sind zwar zu Beginn relativ komplex, können aber trotz allem schnell verinnerlicht werden. Aber wie genau spielt sich denn das Minecraft-Brettspiel?

Gespielt wird Runde um Runde, bei dem jeweils bis zu fünf Aktionen zur Auswahl stehen. Ihr könnt euch mit eurer Figur auf dem Spielfeld bewegen und die Umgebung aufdecken. Alternativ könnt ihr Ressourcen aus dem insgesamt 64 Holzklötzchen nehmen, um Gebäude zu bauen, oder verschiedene Waffen zücken. Letztere helfen euch insbesondere im Kampf gegen die Monster, denn nur wenn eure Waffen genauso viele Herzen haben, wie der Feind, könnt ihr diesen bezwingen.

Was ist das Ziel? Möglichst viele Punkte sammeln. Dabei kommt es darauf an, wie gut man die verschiedenen Aktionen kombiniert, um am Ende der Sieger zu sein. Dass das gut funktioniert und Spaß macht, obwohl es nicht wirklich den Sandbox-Charakter des Originals erfüllt, beweisen die Rezensionen: Bei über 7.600 Wertungen kommt Minecraft: Builders & Biomes auf starke 4.6 Sterne.

