Amazon: Mehrere Nintendo Switch-Spiele stark reduziert – von Rollenspiel-Klassiker bis Shooter-Collection

Während sich die Temperaturen nicht entscheiden können, wie heiß es draußen wirklich sein soll, steht ihr bei Amazon aktuell vor der Qual der Wahl: Dort gibt es nämlich einige Nintendo Switch-Spiele deutlich unter ihren regulären Preisen.

Nicht ganz so einfach ausgezeichnet wie sonst, findet ihr die reduzierten Titel für den Handheld-Hybriden nicht unter dem Reiter Angebote, sondern müsst schon händisch suchen. Oder ihr werft einfach einen Blick auf unsere untenstehende Liste, bei der wir direkt einige der besten Nintendo Switch-Angebote für euch in einer praktischen Übersicht gesammelt haben.

Amazon: Nintendo Switch-Spiele für kurze Zeit zum Sonderpreis

Auch, wenn die aktuellen Amazon-Angebote bis auf eine Ausnahme nicht mit dem stressigen Schlagwort „befristet“ ausgezeichnet sind, dürfte die Aktion wie immer von begrenzter Dauer sein – und eine endliche Stückzahl heizt die Dringlichkeit zusätzlich an. Aber macht ganz entspannt: Mit unserer Liste habt ihr ruckzuck den Überblick über die attraktivsten Nintendo Switch-Titel, die es beim Versandriesen derzeit vergünstigt gibt.

Mit Octopath Traveler 2 und Dragon Quest Treasures erwarten euch gleich zwei lohnenswerte Titel aus dem Land der aufgehenden Sonne, während Gothic als westliches Rollenspiel auf andere Qualitäten setzt – und auch heute noch eine beachtliche Fanbase genießt. Mit der Legendary Edition von Borderlands könnt ihr euch derweil auf den kommenden Film einstimmen und Prince of Persia: The Lost Crown serviert euch fangfrische Metroidvania-Action aus diesem Jahr, die auch in unserem Test zu überzeugen wusste.

Zwei Hinweise zwecks Leser*innenservice: Bei Borderlands kommen natürlich noch Amazon-typisch fünf Euro Versandgebühr dazu, weil das Spiel ab 18 Jahren ist und von euch persönlich entgegengenommen werden muss. In den Rezensionen von Gothic sprechen einige Nutzer*innen derweil von wiederholten Abstürzen, hier lohnt also eine genauere Recherche oder zumindest das Aufbewahren des digitalen Kassenzettels.

