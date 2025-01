Bis zu 40 Prozent Rabatt: Mehrere Nintendo Switch-Spiele zum Sonderpreis sichern

Neues Jahr, neue Angebote: Habt ihr vor Weihnachten sicherlich den Großteil eures Erspartes für Geschenke auf den Kopf gehauen, bietet Amazon nun einige Nintendo Switch-Spiele für wenig Geld.

Gleich drei Titel haben wir für euch aufgespürt, die mit durchschnittlich 35 Euro euer Portmonee schonen, aber gelungenen Spielspaß bieten könnten. Besonders Retro-Fans und Liebhaber*innen japanischer Visual Novels kommen bei den von uns ausgesuchten Nintendo Switch-Titeln bei Amazon auf ihre Kosten.

Amazon: Diese Nintendo Switch-Spiele bekommt ihr jetzt im Angebot

Den Anfang unserer kleinen Auswahl macht Atari 50: Die mehr als 140 umfassende Spiele Sammlung ist die perfekte Möglichkeit, eine Reise in die Vergangenheit anzutreten und in Nostalgie zu schwelgen. Freut euch unter anderem auf Klassiker wie Asteroids, Centipede, Breakout oder Pong. Und für physische Sammler*innen gibt es noch ein Steelbook sowie einige schicke Kunstkarten dazu.

Weiter geht es mit Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling, einer Fortsetzung der Otome-Visual-Novel Cupid Parasite. Erneut schlüpft ihr deshalb in die Rolle von Cupid, die als professionelle Kupplerin eigentlich dafür zuständig ist, die romantischen Träume anderer Menschen zu erfüllen, sich dabei aber natürlich Hals über Kopf selbst verliebt. Das Sweet and Spicy Darling-Sequel knüpft wenig verwunderlich an die Geschichte des Vorgängers an und spinnt das Liebesdrama weiter.

Auch eine Visual Novel, die ihren Romance-Ansatz jedoch ganz klar mit einer ordentlichen Portion Comedy würzt, ist die Videospiel-Adaption von My Next Life as a Villainess, das mit dem überaus langen Untertitel All Routes Lead to Doom! – Pirates of the Disturbance daherkommt. Euch erwarten gleich sechs mögliche Partner, wobei zwei davon eigens für das Spiel kreiert worden sind und damit auch Kenner*innen des Originals locken sollen.

Ebenfalls aktuell besonders günstig ist das Nintendo-Spiel Endless Ocean Luminous bei Amazon zu haben, dass ihr euch schon für unter 30 Euro krallen könnt. Nicht mit Höchstwertungen gesegnet führt es dennoch eine alteingesessene Marke der japanischen Spieleschmiede weiter und wird derzeit in einem limitierten Angebot verkauft.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.