Amazon: Preiskracher vor dem Prime Day – Gefeierten 4K OLED-TV mit 120Hz von LG am günstigsten abstauben

Ihr sehnt euch nach einem neuen Fernseher, der auch wirklich hält, was er verspricht? Meist müsst ihr für die stark bewerteten Modelle tief in die Tasche greifen, nicht aber bei Amazon: Hier bekommt ihr einen gefeierten 4K OLED-TV von LG gerade richtig günstig.

Der Grund für die positive Resonanz, die ihm im Vergleich und in Testberichten seinen guten Ruf eingefahren hat, liegt in den Features: Mit dem LG OLED55B39LA genießt ihr ein brillantes Bild in 4K, welches sich über ein hochmodernes OLED-Panel erstreckt. Doch damit nicht genug.

Amazon: Der 4K OLED-TV von LG lässt kaum einen Wunsch offen

Die bemerkenswerte Ausstattung endet natürlich nicht mit seiner hohen Auflösung, ebenso sind OLED-Panels immer beliebter – sowohl bei Herstellern als auch bei Kunden. Was den LG OLED55B39LA 4K-TV so stark gegenüber der Konkurrenz macht, ist die Kombination aus den wünschenswertesten Funktionen und Features zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Für nicht einmal 1.000 Euro dürft ihr euch hier nämlich über ein Modell der 55 Zoll-Marke freuen, bei welchem ihr sogar rasante 120 Hertz bei der Bildwiederholfrequenz genießt. Bei Amazon zahlt ihr gerade den bislang günstigsten Preis – Versand inklusive:

Ursprünglich lag sein Preis einmal bei stolzen 1699 Euro – was sich durchaus nachvollziehen lässt, bedenkt man seine überragende Bildqualität, seine lebensgetreuen Farben sowie tiefste Schwarzwerte und maximale Kontraste in der Darstellung. Unterstützt wird das Ganze noch von Dolby Vision und der intelligente Prozessor optimiert stets automatisch eure Multimedia-Inhalte, während ihr im Filmmaker-Modus ebenso auf ein originalgetreues, wie vom Regisseur gewolltes Bild zurückgreifen könnt.

Dynamic Tone Mapping und HDR erleuchten selbst dunkelste Film-, Serien- und Spielszenen jederzeit so, dass euch auch kleinste Details nicht verborgen bleiben. Vor allem für Gamer, die regelmäßig in schaurig-schönen Schockern unterwegs sind, dürfte sich der zusätzliche Lichteinfall bemerkbar machen. Spielt ihr hingegen am liebsten Multiplayer-Titel und davon möglichst schnelle, so freut ihr euch über den ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMDs FreeSync Premium- und Nvidias G-Sync.Technologie aber sicherlich noch mehr. Gepaart mit einer superschnellen Reaktionszeit von nicht einmal einer Millisekunde braucht der LG-TV sich nicht hinter modernen Monitoren verstecken.

Besitzer einer der aktuellen Konsolen aus dem Hause Microsoft oder Sony haben darüber hinaus ohnehin keine Sorgen, denn mit HDMI 2.1 ist eine passende und möglichst schnelle Schnittstelle vorhanden. Die üblichen Funktionen eines Smart-TVs wie Sprachsteuerung oder Streaming-Apps hat der LG OLED55B39LA selbstredend ebenfalls an Bord. Aufgrund seines genialen Gesamtpakets kommt er bei Amazon auf eine Spitzenbewertung von 4,4 Sternen, das gleiche Rating weist er aber auch bei der Konkurrenz von MediaMarkt und Saturn auf.

Quellen: Geizhals, Amazon