Amazon: Einen PS5-Bestseller bekommt ihr am Black Friday nur kurz nach Release für knapp die Hälfte

Der PS5-Hit EA Sports Madden NFL 25 ist am Black Friday bei Amazon drastisch reduziert und das gerade einmal rund einen Monat nach seinem Release. Statt des bisherigen Preises von 79,99 löhnt ihr jetzt nur noch 34,99 Euro.

Dank des Angebotes spart ihr satte 45 Euro und könnt den aktuellen Ableger der beliebten American Football-Simulationsreihe für die PlayStation 5 zum günstigen Preis erhaschen. Nutzt diese Gelegenheit, um das Spiel, das für seine realistischen Football-Erfahrungen bekannt ist, in eurer Sammlung willkommen zu heißen.

Populäres PS5-Spiel bei Amazon im Black Friday-Angebot: EA Sports Madden NFL 25

Die Simulation von EA bietet nicht nur auf der PlayStation 5, sondern auch auf PC ein intensives und authentisches Football-Erlebnis. EA Sports Madden NFL 25 setzt mit seinem BOOM Tech-System auf eine neue Dimension des physikbasierten Tacklings, die euch das Spielfeld dominieren lässt. Dazu kommt eine überarbeitete Franchise-Erfahrung, die euch tiefer in die NFL-Welt eintauchen lässt. Mit den neuen Kommentatoren Mike Tirico, Greg Olsen, Kate Scott und Brock Huard werdet ihr wie nie zuvor in die Action eines NFL-Spiels versetzt. Bei Amazon, wo Madden 25 unter den PS5-Bestsellern zu finden ist, genießt ihr am Black Friday einen Rabatt von 44 Prozent.

Neben der klassischen Franchise könnt ihr euch wie immer auch in Ultimate Teams austoben. Neue Belohnungen, Programme und Anpassungsmöglichkeiten gestatten es, euren Spielstil individuell anzupassen. Ob ihr ein eigenes NFL-Team erstellt oder in die Ranglistenstruktur der Head-to-Head-Divisionen aufsteigen wollt – mit den neuen Features habt ihr mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Mit dem Team Builder könnt ihr ein Franchise erstellen, das eurem ganz persönlichen Spielstil entspricht. Das neue FieldSENSE-Feature sorgt dabei für eine intuitive Steuerung und erlaubt eine dynamische Reaktion auf jede Spielsituation. Madden NFL 25 bietet so ein vielseitiges und packendes Spielerlebnis, das sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Erlebt authentische Football-Action mit EA Sports Madden NFL 25 und entdeckt die neuesten Innovationen, die den Titel seit Jahrzehnten zur ersten Wahl für Fans der NFL machen. Bei Amazon zahlt ihr für das beliebte PS5-Spiel am Black Friday sogar gerade nicht einmal die Hälfte, ihr habt also noch weniger zu verlieren.

