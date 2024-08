Amazon: Starker ASUS Gaming-Monitor für PS5 und PC mit 4K & 160 Hz günstig wie nie

Es gibt derzeit ein attraktives Angebot auf Amazon für alle, die nach einem hochwertigen Gaming-Monitor suchen. Der ASUS ROG Swift PG27UQR, ein Modell der Spitzenklasse, ist jetzt von 549,90 Euro auf 467,00 Euro reduziert.

Mit dem Deal des Versandhausriesen könnt ihr also satte 82,90 Euro sparen. Wolltet ihr eurem Setup also ohnehin ein visuelles Upgrade aus dem Highend-Bereich verpassen, solltet ihr die günstige Gelegenheit nicht missen, denn das ASUS-Modell lässt kaum Wünsche offen.

ASUS ROG Swift PG27UQR : Grandioser Gaming-Monitor bei Amazon im Angebot

Der ASUS ROG Swift PG27UQR ist ein 27-Zoll-4K-UHD-Monitor, der mit einer ultraschnellen Bildwiederholrate von 160 Hertz speziell für intensives Gaming entwickelt wurde. Mit einer nativen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde bietet das IPS-Display eine gestochen scharfe und flüssige Darstellung, die sich insbesondere bei schnellen Spielen bemerkbar macht. Apropos: Der Monitor nutzt die Fast-In-Plane-Switching-Technologie, die nicht nur schnelle Reaktionszeiten, sondern auch exzellente Farbtreue ermöglicht. Bei Amazon bekommt ihr den Gaming-Monitor jetzt Geizhals zufolge zum Tiefstpreis geboten:

Eine weitere herausragende Funktion des ASUS ROG Swift PG27UQR ist die Unterstützung von FreeSync Premium Pro. Diese Technologie sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing und Synchronisationsprobleme, was insbesondere bei actiongeladenen Spielen von Vorteil ist. Durch die Integration von High Dynamic Range (HDR) und die Einhaltung des DisplayHDR600-Standards bietet der Monitor zudem einen beeindruckenden Kontrast und eine lebendige Farbdarstellung, die über die Möglichkeiten herkömmlicher Monitore hinausgeht.

Dank der ergonomischen Bauweise des ASUS ROG Swift PG27UQR könnt ihr den Monitor in der Höhe verstellen, neigen, drehen und schwenken, wie es euch beliebt, um stets die optimale Blickposition zu finden. Das ist besonders bei längeren Spiele-Sessions von Vorteil, da der Monitor flexibel an unterschiedliche Sitzpositionen angepasst werden kann. Neben den technischen Vorteilen bietet der Monitor auch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Typ-A und DisplayPort 1.4, was eine hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Geräten – beispielsweise Sonys PlayStation 5 – sicherstellt.

Zusammengefasst bietet der ASUS ROG Swift PG27UQR eine Kombination aus Geschwindigkeit, Bildqualität und ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten, die ihn zu einer hervorragenden Wahl für Gamer machen, die keine Kompromisse eingehen möchten. Im Rahmen der Amazon Games Week gibt es ihn jetzt zum bislang ungeschlagenen Preis, aber ihr solltet euch beeilen, denn das Angebot ist wie immer befristet.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.