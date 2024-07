Amazon: Streamer & Content Creator aufgepasst – Das beliebteste Gadget von Elgato bekommt ihr gerade ganze 50 Euro günstiger

Wer Hersteller Elgato kennt, der kennt vermutlich auch sein wohl beliebtestes Produkt: Das Stream Deck, welches es in der XL-Variante gerade besonders günstig bei Amazon im Angebot zu finden gibt.

Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr immerhin ganze 50 Euro, denn statt zu einem Preis von 249,99 Euro ist der Studio-Controller des Peripherie-Herstellers, der sich vor allem auf Streaming, Podcasts und Content Creation konzentriert, nun für nicht einmal mehr 200 Euro erhältlich.

Amazon: Was könnt ihr vom Elgato Stream Deck zum Sparpreis erwarten?

Wie bereits angesprochen handelt es sich mit dem Elgato Stream Deck XL um einen erweiterten Studio-Controller, bedeutet: Es bietet eine große Zahl an Funktionen für die professionelle (aber auch hobby-technische) Video- und Audioproduktion. Gerade, wenn ihr also eure eigenen Inhalte kreiert, sei es für das private Archiv oder weil ihr kurz vor dem Durchbruch auf Twitch und Co. seid, hilft es euch in vielerlei Situationen weiter. Bei Amazon zahlt ihr gerade ganze 20 Prozent weniger:

Mit dem Stream Deck genießt ihr volle Kontrolle über all eure Multimedia-Inhalte – dafür sorgen gleich 32 individuell anpassbare Tasten, deren Aktionen ihr per Tippen jederzeit auslösen könnt. So erleichtert ihr euch das Managen einiger sonst womöglich lästiger Situationen während des Live-Streamens oder beim Drehen eines Videos. Außerdem sind die Buttons noch mit visuellem Feedback ausgestattet, welches jede ausgeführte Aktion noch einmal bestätigt.

Dank cleverer Integrationen der Software verschiedener passender Plattformen, beispielsweise Twitch, OBS, YouTube oder Twitter, könnt ihr eine nahtlose Anpassung und Steuerung all eurer Tools direkt von dem Stream Deck XL vornehmen. So lassen sich mitunter Szenen im Handumdrehen wechseln, Medieninhalte per Fingerschnippen abspielen, eure aktive Kamera umschalten oder die Beleuchtung sowie die Lautstärke etwas dimmen, ohne dass ihr dabei aus eurer eigentlichen Arbeit gerissen werdet.

Die Bedienung fällt denkbar unkompliziert aus, immerhin sind die Buttons das tragende Element der einfachen und intuitiven Steuerung. Das Elgato Stream Deck XL ist somit ein essenzieller Bestandteil eines jeden digitalen Sudios – völlig gleich ob ihr euch lieber Live-Streams oder der professionellen Aufnahme von Web-Inhalten widmet. Und mit dem Angebot von Amazon spart ihr jetzt immerhin ein Fünftel des ursprünglichen Preises.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quellen: Amazon, Geizhals