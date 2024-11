Starker WQHD-Gaming-Monitor von BenQ mit 165Hz jetzt über 180 Euro günstiger bei Amazon

Gaming-Monitore sind mit ihren speziellen Funktionen optimal auf die Bedürfnisse von Gamerinnen und Gamern zugeschnitten. So ermöglichen sie beispielsweise eine zum Teil deutlich bessere Darstellung als herkömmliche Geräte.

Dabei muss ein Gaming-Monitor aber nicht teuer sein. Das zumindest zeigt ein aktuelles Angebot auf Amazon rund um den BenQ MOBIUZ EX2710Q. Der Bildschirm wird derzeit für -49 Prozent angeboten. Gleichzeitig überzeugt er bisherige Kund*innen, denn diese bewerten ihn mit 4,5 von fünf Sternen (über 3.650 Rezensionen).

Amazon: Das hat der BenQ MOBIUZ EX2710Q zu bieten

Bei Amazon ist der BenQ MOBIUZ EX2710Q 🛒 mit einem Rabatt von fast der Hälfte des Preises erhältlich, wodurch er nur noch 195,00 Euro kostet (statt 379,00 Euro). Der Gaming-Monitor bietet mit seinen IPS–Panels eine Diagonale von 27 Zoll bei einer Auflösung von 2.560×1.440 Pixeln.

Er zeichnet sich durch eine hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine flotte Reaktionszeit von nur einer Millisekunde aus. Diese Kombination sorgt für eine flüssige und ruckelfreie Darstellung, was besonders bei schnellen und actionsreichen Spielen von Vorteil ist. Zudem minimiert sie Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte und sorgt so für präzise und klare Bilder.

Die HDRi-Technologie des BenQ MOBIUZ EX2710Q 🛒 passt die Darstellung dynamisch an die Umgebungsbedingungen an. Dies führt zu einer verbesserten Farbdarstellung, höheren Kontrasten und schärferen Bildern. Die Brightness-Intelligence-Plus-Technologie erkennt die Intensität des Umgebungslicht und passt Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an, was zu einem angenehmeren Seherlebnis führt und die Augen entlastet.

Lesetipp: Alle wichtige Spiele, die 2024 erscheinen

AMD FreeSync Premium für ruckelfreies Spielen

Der BenQ MOBIUZ EX2710Q 🛒 unterstützt AMD FreeSync Premium, eine Technologie, die durch die Synchronisierung der Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkarte Bildsprünge und Ruckeln verhindert. Dies sorgt für ein flüssigeres und störungsfreieres Spielerlebnis. Allerdings funktioniert dies nur mit Grafikkarten von AMD und Nvidia.

Der Gaming-Monitor bietet nicht nur visuell, sondern auch akustisch ein besonderes Erlebnis. Mit True Sound by treVolo und verschiedenen Audiomodi könnt ihr den Klang je nach Spiel und Situation anpassen. Die integrierten Lautsprecher liefern klare Höhen, satte Mitten und ausdrucksstarke Bässe.

Ergonomisches Design und individuelle Anpassungsoptionen

Der BenQ MOBIUZ EX2710Q 🛒 ist ergonomisch gestaltet und lässt sich in Höhe und Neigungswinkel individuell einstellen. Dies trägt zu einem komfortableren und gesünderen Spielerlebnis bei. Darüber hinaus sorgen benutzerdefinierte Voreinstellungen dafür, dass die richtigen Optionen für das angeschlossene Gerät immer zur Hand sind.

Alles in allem bietet BenQ MOBIUZ EX2710Q 🛒 Gaming-Monitor eine Kombination aus Leistung und benutzerfreundlichem Design. Gerade im Hinblick auf den günstigen Preis überzeugt die Ausstattung des Bildschirms.

