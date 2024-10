Battlefield 1 im Mega-Angebot bei Amazon: Grafik-Epos mit Riesen-Rabatt

Battlefield 1, ein gefeierter First-Person-Shooter, könnt ihr jetzt in der PlayStation 4-Version für nur 39,99 Euro bei Amazon erwerben – satte 43 Prozent unter dem ursprünglichen Preis. Das Spiel überzeugt nicht nur mit beeindruckender Grafik, sondern auch mit packendem Sounddesign und einer fesselnden Atmosphäre.

In diesem Teil der renommierten Battlefield™-Reihe habt ihr die Möglichkeit, euch in intensive Multiplayer-Gefechte zu stürzen oder in eine bewegende Kampagne einzutauchen, die die Hintergrundgeschichten der Protagonist*innen näher beleuchtet.

Battlefield 1: Beliebt auf Steam und jetzt im Amazon-Angebot

Mit über 135.000 „sehr positiven“ Rezensionen auf Steam kann man Battlefield 1 🛒 getrost als beliebten Gaming-Klassiker betrachten. Obwohl der Titel „1“ vermuten lässt, es handle sich um den ersten Teil der Serie, bezieht sich dieser auf den Ersten Weltkrieg.

Ihr kämpft auf den wichtigen Schauplätzen des Konflikts, darunter die Westfront in Frankreich, die italienischen Alpen und die arabische Wüste. Mit zeitgenössischen Fahrzeugen wie Mark-V-Panzern, Doppeldeckern und sogar Kavallerie erlebt ihr authentische Kriegsgefechte.

Beeindruckende Atmosphäre und Grafik

Battlefield 1 🛒 bietet eine Vielzahl an Spielmodi, darunter Eroberung, Team-Deathmatch, Rush und Operationen. Ein besonderes Highlight ist der Modus „Kriegstauben“, bei dem Teams versuchen, Tauben mit Nachrichten zu verschicken, ohne dass diese von Gegner*innen abgefangen werden.

Mit späteren DLCs wurden zusätzliche Modi wie „Frontlinien“ und „Luftkampf“ eingeführt, die das Spielerlebnis noch abwechslungsreicher gestalten. Mit Spezialisierungen könnt ihr eure Soldat*innen anpassen und euren Spielstil optimieren. Ob im Panzer, Flugzeug oder zu Fuß – ihr habt unzählige Möglichkeiten, eure Gegner zu überraschen und taktisch zu überlisten.

Viele Spieler*innen hat es insbesonders die bombastische Grafik angetan. Auch eine Kundin oder ein Kunde auf Amazon zeigt sich begeistert: „Mich hat die Grafik voll umgehauen! Der Sound und die Atmosphäre, einfach Wahnsinn!“

