Bestseller Nr. 1: Beliebtestes Nintendo Switch-Spiel auf Amazon jetzt günstiger abstauben

Sichert euch jetzt die Nummer Eins der Nintendo Switch-Spiele auf Amazon zum bisherigen Tiefstpreis: Super Mario Party Jamboree gibt es noch vor dem eigentlichen Release günstiger als ursprünglich angedacht.

Der neueste Streich des Partyspiel-Klassikers wurde kurzerhand von 54 Euro auf nur 47,99 Euro heruntergesetzt. Damit spart ihr nicht nur ein paar Münzen, sondern bekommt ein brandneues Switch-Spiel noch vor der Veröffentlichung zum Schnäppchenpreis.

Super Mario Party Jamboree: Aktuell beliebtestes Switch-Spiel bei Amazon im Angebot

Super Mario Party Jamboree bietet euch eine Vielzahl an Spielmodi, darunter über 110 abwechslungsreiche Mini-Games, die für stundenlangen Spaß sorgen sollen. Gemeinsam mit Freunden oder der Familie tretet ihr auf gleich sieben verschiedenen Spielbrettern, die immer neue Herausforderungen im Gepäck haben, an.

Dabei kommen vor allem die Joy-Con-Controller der Nintendo Switch und ihre Bewegungssteuerung zum Einsatz, die ein interaktives und noch unterhaltsameres Spielerlebnis bieten wollen. Bei Amazon hält sich Super Mario Party Jamboree derweil auf dem ersten Rang der beliebtesten Nintendo Switch-Spiele – kein Wunder, waren doch schon die vorherigen Serienteile wahre Fan-Lieblinge.

Neben den klassischen Partybrettern wie Marios Regenbogenburg gibt es selbstredend auch brandneue Modi, die speziell für den aktuellen Ableger entwickelt wurden. Hier ist besonders der Bowserathlon hervorzuheben, bei dem ihr mit bis zu 20 Spielern im schweißtreibenden Online-Wettkampf gegeneinander antreten könnt. Das macht Super Mario Party Jamboree nicht nur für den Couch-Koop, sondern auch für Spielerinnen und Spieler, die sich am liebsten in Online-Matches messen, zu einer Option – vorausgesetzt, ihr seid im Besitz einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.

Der heißersehnte Titel bietet auch für erfahrene Party-Profis genügend Tiefe: Neben den klassischen Modi könnt ihr ganz neue Wege gehen, um euch auf den Spielbrettern zu behaupten. Unterschiedliche Spielstile und Minispiele sorgen dafür, dass keine Runde wie die vorherige verläuft. So will das Spiel auch nach mehreren Partien noch abwechslungsreich und spannend bleiben, was den Wiederspielwert deutlich erhöht.

Der neueste Ableger der populären Party-Reihe erscheint im Übrigen am 17. Oktober auf dem Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmiede. Wir konnten bereits vorab Hand an Super Mario Party Jamboree anlegen und geben einen Ausblick auf die frischen Modi, Spielbretter und Mini-Games, ehe ihr selbst in der Gumba-Lagune abtauchen oder nach Sternen im Regenbogen-Kaufpalast suchen dürft. Egal ob Familienabend oder Freundesfeierei: Mit Super Mario Party Jamboree wollen euch Amazon und Nintendo die Möglichkeit bieten, unvergessliche Erinnerungen mit euren Liebsten zu schaffen – zum bisher günstigsten Preis.

Quellen: Geizhals, Amazon

