Von Call of Duty bis Hogwarts Legacy: Gaming-Kracher zum Black Friday im Angebot

Am Black Friday fallen überall die Preise und zwischen Smartphones, SSDs und Monitoren könnt ihr auch bei neuen wie Dauerbrenner-Spielen richtig sparen. So bekommt ihr den einen oder anderen Blockbuster in diesen Tagen besonders günstig, egal ob für PS5, PS4, Xbox oder Nintendo Switch.

So finden sich unter anderem das erst Ende Oktober veröffentlichte Call of Duty: Black Ops 6 oder der Action-Kracher Warhammer 40.000: Space Marine 2 im Angebot. Wo ihr normalerweise bis zu 79,99 Euro löhnen müsst, könnt ihr anlässlich des Black Friday beim Elektronikprofi bis zu 50 Prozent je nach Spiel und Version sparen.

Gaming-Kracher zum Black Friday: Hier bekommt ihr satte Rabatte geliefert

Ob der gerade erst veröffentlichte AAA-Blockbuster oder ein ständiger Bestseller, der sich eventuell noch nicht in eurer Bibliothek befindet: Zum Black Friday könnt ihr bei so manchem Titel richtig sparen. So spendiert euch MediaMarkt für das erst vor wenigen Wochen erschienene Call of Duty: Black Ops 6 einen Rabatt von 12 Prozent, und zwar sowohl für die PlayStation-, als auch Xbox-Version.

Euch dürstet es zwar nach Action, aber lieber mit Sci-Fi-Elementen und aus der Third-Person-Perspektive? Dann lohnt ein Blick in Richtung Warhammer 40.000: Space Marine 2, welches auch im 4P-Test eine stolze 9.0-Wertung abräumen konnte. Falls ihr wenige Wochen vor Weihnachten einen Adrenalinrausch braucht, seid ihr hier richtig – insbesondere mit dem Rabatt:

Zaubern, singen, rennen: Noch mehr Gaming-Angebote

Die bleihaltige Action ist nicht so euer Ding, aber ihr wartet seit Jahren auf den einen bestimmten Brief, auf den so viele Jugendliche gewartet haben? Dann könnt ihr das nun nachholen: Hogwarts Legacy ist nämlich ebenfalls Teil der Black Friday-Aktion und wandert für nur wenige Euro in eure Bibliothek:

Wollt ihr euch stattdessen auf den schon bald in den Kinos startenden dritten Sonic-Film vorbereiten, könnt ihr das mit der im Oktober veröffentlichten Neuauflage Sonic x Shadow Generations in Angriff nehmen. Die konnte zwar im 4P-Test nicht auf kompletter Linie überzeugen, bietet aber trotzdem rasante Unterhaltung, insbesondere für Fans des blauen Igels.

Noch einen weiteren Hit gibt es bei MediaMarkt und der eignet sich nahezu perfekt für eine launige Silvester-Party: Let’s Sing 2025. Die aktuellste Version des Karaoke-Spiels umfasst einen überarbeiteten Karriere-Modus und lässt euch mit bis zu drei Freund*innen gleichzeitig singen. Zum Glück enthält die Version bei MediaMarkt bereits zwei Mikrofone, aber auch euer Handy kann dank Begleitapp genutzt werden.

Noch nichts dabei gewesen? Dann findet ihr bei MediaMarkt zum Black Friday noch viele weitere Spiele im Angebot, die verschiedene Genres und Geschmäcker abdecken. Vielleicht ist ja auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk schon dabei.

Quelle: MediaMarkt

