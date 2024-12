Dragon Age: The Veilguard – PS5-Bestseller mit 44 Prozent Rabatt kurz nach Release abstauben

Erst vor wenigen Tagen, am 31. Oktober erschien mit Dragon Age: The Veilguard BioWares brandneues und langersehntes Fantasy-Epos. Schon jetzt bekommt ihr den Titel bei Amazon für rund die Hälfte seines ursprünglichen Preises. Für den PS5-Bestseller zahlt ihr gerade ganze 44 Prozent weniger.

Das riesige Rollenspiel überzeugt durch seine spannende Storyline, zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten und Kämpfe, bei denen es in der Rüstung rattert. Für alle, die ein Auge auf das Spiel geworfen haben, bietet sich nur kurze Zeit nach Release eine besonders günstige Gelegenheit.

Dragon Age: The Veilguard – Brandneues PS5-Spiel kurz nach Launch knallhart reduziert

Dragon Age: The Veilguard entführt euch in die lebensfrohe, fantastische Welt von Thedas, die durch ihre abwechslungsreiche Flora und Fauna, tückischen Labyrinthe und prunkvollen Städte geprägt ist. Doch die Idylle trügt, denn korrumpierte Götter bedrohen die Existenz des gesamten Planeten und seiner Bevölkerung. Als Rook liegt es nun an euch, heroische Heldentaten zu vollbringen und die gebeutelte Welt vor ihrem bitteren Schicksal zu bewahren.

Für die PS5 gibt es das Spiel jetzt für fast die Hälfte bei Amazon. Gehört ihr nicht zu Sonys Anhängerinnen und Anhängern, braucht ihr aber nicht verzagen: Auch für die Xbox-Konsolen zahlt ihr den angeführten Preis und genießt den satten Rabatt von 44 Prozent.

Zum Aufbruch eures Singleplayer-Abenteuers dürft ihr euren Charakter individuell gestalten, angefangen bei der Wahl des Volkes und der Kampfklasse bis hin zu spezifischen Fähigkeiten und eurer ganz eigenen, verwegenen oder bodenständigen Hintergrundgeschichte. Auf euren Reisen schließt ihr euch mit der Schleierwacht zusammen – einer Gruppe einzigartiger Charaktere mit wieder eigenen Handlungssträngen und Talenten. Gemeinsam stellt ihr euch den Gefahren, die die verderbten Gottheiten euch entgegenwerfen, um das Chaos abzuwenden.

Geht euren eigenen Weg

BioWares Rollenspiel bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, eure eigene Spielfigur weiterzuentwickeln. Durch das Sammeln von Artefakten und das Erlernen neuer Fähigkeiten könnt ihr beispielsweise euren Kampfstil vollends nach euren Vorlieben anpassen. Ob taktisch defensiv oder volle Breitseite offensiv: Ihr wählt selbst, auf welchem Weg ihr in die Schlacht zieht.

Auch in unserem Test zu Dragon Age: The Veilguard zog uns der Titel mit einer tiefgründigen Handlung und einem knackigem Kampfsystem in den Bann – wenn er auch nicht nahtlos an die Höhen erfolgreicher Jahre anknüpfen kann. Für den schon stark reduzierten Preis könnt ihr aber ohnehin wenig falsch machen und könnt die Chance ergreifen, Thedas zu erkunden und euren Weg als Hoffnungsträgerin oder Hoffnungsträger an der Seite der Schleierwacht zu gehen.

Quellen: Amazon, BioWare / Dragon Age: The Veilguard

