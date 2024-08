Eine besonders beliebte NVMe SSD mit 2 TB bekommt ihr hier gerade ganze 50 Euro günstiger

In den letzten Monaten ist schneller Speicherplatz für den PC in Form der NVMe SSDs wieder erschwinglicher geworden. Mittlerweile zählen sie zwar fast schon zur Standardausrüstung jeder Gamer*in und wenn ihr ein Speicherplatz-Upgrade der Extraklasse sucht, hat Amazon jetzt das passende Angebot für euch parat.

Im Deal des Versandhausriesen zahlt ihr für die flotte Crucial P3 Plus mit ganzen zwei Terabyte Speicherplatz jetzt fast ein Drittel weniger als mit ihrer unverbindlichen Preisempfehlung. Die SSD weiß nicht nur mit ihren durchweg positiven Bewertungen, sondern in erster Linie durch ihre starken Spezifikationen auf der technischen Ebene zu beeindrucken.

Amazon: Schnelle NVMe SSD zum starken Preis – Die Crucial P3 Plus bekommt ihr jetzt mit sattem Rabatt

Neben ihrem ausgiebigen Speicherplatz von zwei TB hat die Crucial P3 Plus natürlich noch einige andere spannende Vorteile zu bieten. Zum Beispiel eine vergleichsweise hohe Lesegeschwindigkeit von bis zu 5.000 Megabyte pro Sekunde, während ihre sequenzielle Schreibgeschwindigkeit auf ebenfalls flotte 4.200 MB/s kommt. Vor lästig langen Ladezeiten braucht ihr euch künftig nicht mehr fürchten. Werden euch üblicherweise fast 180 Euro für die Crucial-SSD abverlangt, zahlt ihr bei Amazon gerade ganze 28 Prozent weniger:

Natürlich gibt es das Modell noch in weiteren alternativen Ausführungen, was die Kapazität der P3 Plus anbelangt. Damit ihr erst einmal eine ganze Zeit lang Ruhe habt, dürften sich die zwei Terabyte aber ideal eignen. Lediglich, wenn ihr auf der Suche nach einer NVMe SSD für eure PlayStation 5 seid, empfehlen wir euch, euch nach dem passenden Modell mit integriertem Kühlkörper – oft auch unter der englischsprachigen Bezeichnung Heatsink zu finden – umzusehen.

Abgesehen von ihren hohen Geschwindigkeiten und ihrem Speicherplatz ist auch die Langlebigkeit der P3 Plus erwähnenswert. Ihre Mean Time To Failure, kurz MTTF, wird von Hersteller Crucial mit mehr als anderthalb Millionen Stunden angegeben. Sorgen um die Sicherheit eurer Daten müsst ihr euch also nicht, denn ihr genießt eine lange Lebensdauer gepaart mit der hohen Zuverlässigkeit der bekannten Peripherie-Marke.

Dank der PCIe Gen 4-Architektur zeichnet sich die Crucial P3 Plus zudem durch eine verbesserte Bandbreite und eine allgemein höhere Leistung gegenüber der vorherigen Generation aus. Falls ihr also schon jetzt eine SSD in eurem System verbaut habt, kann sich der Umstieg dennoch bezahlt machen – vor allem zu einem solch günstigen Preis, wie ihr ihn im Rahmen des Amazon-Angebots löhnen müsst.

Quellen: Amazon, Geizhals