Eines der besten PS5-Spiele aus 2024 könnt ihr schon jetzt bei Amazon günstiger abstauben

Das Videospieljahr 2024 hatte einige Hochkaräter zu bieten und vor allem Besitzerinnen und Besitzer von Sonys Spielekonsole dürften voll auf ihre Kosten gekommen sein. Ein besonders gefeiertes PS5-Spiel, das sich sogar den einen oder anderen Award schnappen konnte, bekommt ihr schon jetzt bei Amazon günstiger.

Lose angelehnt an die chinesische Sage rund um den König der Affen, der mit der Kraft der Sonne und der Anmut des Mondes als steinernes Ei aus einem Felsen geboren wurde, avancierte das Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong schnell zum Hit.

Preisgekröntes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Schnappt euch Black Myth: Wukong jetzt günstiger

So sicherte sich das Soulslike mitunter den Steam-Rekord des meistgespielten Singleplayer-Games auf Valves Plattform und auch über den prestigeträchtigen Preis als bestes Actionspiel durften sich seine Schöpferinnen und Schöpfer bei den Game Awards freuen. Dort räumte Black Myth: Wukong auch gleichzeitig den Publikumspreis ab, während es bei den Golden Joystick Awards sogar als Ultimate Game of the Year ausgezeichnet wurde. Bei Amazon staubt ihr das preisgekrönte PS5-Spiel nach seinem Erscheinen im August bereits jetzt gute zehn Euro günstiger ab:

Wie bereits angesprochen sind Geschichte und Setting, welches sich der Indie-Game-Entwickler Game Science für Black Myth: Wukong ersonnen hat, vom bereits im 16. Jahrhundert verfassten, chinesischen Roman Die Reise nach Westen inspiriert. Ihr schlüpft in die Rolle des Affenkönigs Sun Wukong, der sich mit seinem legendären Stab, der auf dem Ruyi Jingu Bang aus dem Roman basiert, furchteinflößenden Feinden und brachialen Bossgegnern in den Weg stellt.

Vom Spielprinzip her ähnelt es einem eher unkonventionellen Soulslike, das an vielen Stellen jedoch an ein moderneres God of War oder einen Devil May Cry-Ableger erinnert, wie auch schon wir in unserem damaligen Test zu Black Myth: Wukong festhielten. Trotzdem macht das Gameplay einfach Laune, vor allem das spaßige Nahkampfsystem spielt sich hierbei schnell in den Vordergrund.

Lediglich ein paar verwirrende Story-Elemente und die eher unzugängliche, aber wunderschön anzusehende Spielwelt, die ebenfalls mit einem Award für das Best Visual Design ausgezeichnet wurde, fielen bei unserer Kritik negativ ins Auge.

Genre-Fans können also ruhigen Gewissens zuschlagen und sich das affenstarke PS5-Spiel bei Amazon sichern, solange sie noch von dem niedrigeren Angebotspreis profitieren. Xbox-Besitzerinnen und -Besitzer müssen sich noch etwas länger gedulden, denn bislang findet Black Myth: Wukong nur auf Sonys Spielekonsole und Windows-PCs ein Zuhause.

