Fast 200 Euro sparen: Großer 4K-Gaming-Monitor mit schnellen 160Hz bei Amazon jetzt günstig wie nie

Bei Amazon bekommt ihr gerade einen großen 4K-Gaming-Monitor, der kaum einen Wunsch offen lässt zum bislang günstigsten Preis. Fast 200 Euro könnt ihr auf das mächtige MSI-Modell sparen, welches vor Technik nur so strotzt.

Der MSI MAG 322UPF spielt in der allerersten Liga, bringt er doch modernste Features auf den Tisch, die sowohl Konsoleros als auch PC-Besitzerinnen und -Besitzer gleichsam überzeugen dürften. Neben der ausgezeichneten Bildqualität werden auch auf Seiten seiner Schnelligkeit keine Abstriche gemacht.

Flotter 4K-Gaming-Monitor zum Tiefstpreis: Das hat der MSI MAG 322UPF auf dem Kasten

Mit einer gewaltigen Diagonale von satten 32 Zoll erstreckt sich die bereits angesprochene, kristallklare 4K-Auflösung mitsamt ihrer 3.840 x 2.160 Pixel. Diese tummeln sich auf einem superschnellen Rapid-IPS-Panel, das für eine hohe Blickwinkelstabilität und lebensechte Farben garantieren soll.

Zählt ihr schnelle Spiele wie das gehypte Marvel Rivals oder auch Klassiker wie Counter-Strike 2 zu euren Favoriten, profitiert ihr darüber hinaus von flotten 160 Hertz gepaart mit einer rasanten Reaktionszeit, die gerade einmal eine Millisekunde beträgt. Bei Amazon zahlt ihr jetzt den niedrigsten Preis überhaupt:

Dank adaptiver Synchronisierungstechnologien wie AMDs FreeSync braucht ihr euch nicht länger um Tearing oder lästige Ruckler sorgen, denn eure Grafikkarte wird mit der Bildwiederholfrequenz eures Displays in Einklang gehalten. Dies macht euer Spielerlebnis noch angenehmer und gerade in hektischen Situationen entscheidend flüssiger.

Und wie es sich für einen Gaming-Monitor der Highend-Stufe auch gehört, ist selbstverständlich das beliebte HDR-Feature mit an Bord. Im Zusammenspiel mit dem dynamischen Kontrast und MSIs AI Vision – einem intelligenten Schwarztuner – werden die Helligkeit und die Farben in dunklen Bereichen automatisch optimiert. So bleibt euch kein Detail verborgen, völlig gleich, hinter welcher düsteren Ecke oder im Schatten welchen Baumes es sich verstecken mag.

Den Kopf auf der Suche nach ihnen müsst ihr euch also nicht verrenken – dafür sorgen auch die ergonomischen Funktionen, die der MAG 322UPF euch bietet. Den Standfuß könnt ihr in drei Richtungen verstellen: Nicht nur die Höhe ist individuell anpassbar, ebenso könnt ihr die richtige Neigung und Drehung auf eure Bedürfnisse zuschneiden. Und auch die Ausdauer eurer Augen kommt dann Less Blue Light Pro und der Flicker Free-Technologie nicht zu kurz.

Anschlussvielfalt, über die sich PS5 und Xbox freuen

Immer wichtiger wird bei einem guten Gaming-Monitor auch, welche Schnittstellen er euch für den Anschluss an eure bevorzugte Plattform gewährt. Während PC-Spielerinnen und -Spieler in der Regel zum DisplayPort 1.4-Standard greifen, sind Konsoleros, die auf der PS5 oder der Xbox Series ihre liebsten Titel daddeln, mit HDMI 2.1 bestens bedient. Natürlich könnt ihr aber auch andere Geräte, die nicht von den Vorzügen wie einer schnellen Bildwiederholfrequenz profitieren, problemlos verbinden.

Wollt ihr euch den flexiblen 4K-Bildschirm sichern, solltet ihr zügig zuschlagen: Das Angebot auf Amazon ist nur begrenzt verfügbar und Geizhals zufolge handelt es sich um das wie bereits erwähnt günstigste Preisschild, mit dem der Gaming-Monitor bisher versehen wurde.

Quellen: Geizhals, Amazon

