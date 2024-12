Für 25 Euro: Preisgekröntes Koop-Spiel für die Nintendo Switch am Cyber Monday im Amazon-Angebot

Pünktlich zum Cyber Monday lässt es Amazon noch einmal krachen und haut ein gefeiertes Koop-Spiel auf der Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis raus. Mit seiner einzigartigen Mischung aus innovativem Gameplay und einer besonders berührenden Erzählweise hat sich der Titel schon im Jahre 2021 den Game Award als Spiel des Jahres – neben einigen anderen prestigeträchtigen Preisen – sichern können.

Wer es noch nicht geahnt hat: Natürlich handelt es sich um It Takes Two, das sich seit seinem Erscheinen neben Geheimtipps wie Cult of the Lamb zur Standard-Empfehlung unter den Games für zwei Spielerinnen und Spieler gemausert hat. Für Nintendos Spielekonsole optimiert bietet es den perfekten Raum für traute Zweisamkeit – ob online oder im gemütlichen Couch-Koop.

Nintendo Switch-Spiel im Preissturz: It Takes Two nehmt ihr am Cyber Monday richtig günstig mit

In It Takes Two schlüpft ihr in die Rollen von Cody und May, einem Paar, das durch einen geheimnisumwobenen Fluch in Puppen verwandelt wurde. Auf eurer chaotischem Odyssey durch eine mit reichlich Fantasie und Liebe zum Detail gestalteten Welt müsst ihr lernen, zusammenzuarbeiten und Hindernisse zu überwinden, um wieder zu eurer Tochter Rose zu gelangen – und zueinander zurückzufinden.

Jedes Level bietet eine völlig neue Spielerfahrung mit einzigartigen Herausforderungen, die auf kreative Weise in die Handlung integriert sind. Mit dem sogenannten Freunde-Pass könnt ihr gemeinsam mit einer weiteren Person spielen, ohne dass diese das Spiel besitzen muss. Und für die Nintendo Switch-Version des Spiels zahlt ihr bei Amazon jetzt nicht einmal 25 Euro:

Das charmante Abenteuer zeichnet sich durch seinen humorvollen Ansatz und eine Vielzahl an Mechaniken, mit denen es zu experimentieren gilt, aus. Ob ihr auf skurrile Charaktere trefft, ungewöhnlich und kurios anmutende Fortbewegungsmittel steuert oder völlig unerwartete Situationen mit eurem Partner oder eurer Partnerin schier mühelos meistert – It Takes Two überrascht euch immer wieder.

Dank der Optimierung für die Nintendo Switch könnt ihr es flexibel auf der Konsole spielen – sei es lokal, kabellos verbunden oder online.

Entfacht euren Teamspirit auf spielerische Art

Besonders hervorzuheben ist die nahtlose Verbindung zwischen den spaßigen Spielelementen und den nicht minder spannenden Story-Strängen. Die Aufgaben, die ihr gemeinsam löst, spiegeln die alltäglichen Beziehungsthemen von Cody und May wider, was den Titel zu einem außergewöhnlichen Erlebnis macht, das über die Grenzen der Videospielkunst hinauswächst.

Wenn euch der Sinn nach einem innovativen Koop-Spiel für die Nintendo Switch steht, das Teamarbeit und Kreativität fördert, dann ist der Deal von Amazon eine günstige Gelegenheit, It Takes Two für euch zu entdecken. Lasst euch auf einen verspielten Trip ein, der nicht nur Spaß macht, sondern euch und eure Begleiterinnen oder Begleiter darüber hinaus zu einem dynamischen Duo werden lässt.

Quellen: Amazon

