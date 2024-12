Für Fans von Astro Bot: Diesen PS5-Bestseller gibt es bei Amazon jetzt günstig wie nie

Astro Bot gilt als eines der beliebtesten PS5-Spiele der jüngeren Vergangenheit und ist nicht zu Unrecht für zahllose Awards – darunter auch als Game of the Year-Anwärter – nominiert. Doch vor Astro und seiner Crew hatte die PlayStation ein anderes liebenswertes Maskottchen, dessen jüngsten Streich ihr bei Amazon gerade zum bisherigen Tiefstpreis bekommt.

Die Rede ist natürlich von Sackboy: Der etwas weniger futuristisch anmutende Held im Kartoffelsackkostüm sprang schon auf der PlayStation 3 mit Little Big Planet von Level zu Level, auf der PS5 bietet er mit seinem A Big Adventure-Ableger seit 2020 das aktuelle Abenteuer des epischen 3D-Plattformers. Wer Lust auf feinste Jump’n’Run-Kost abseits Astro Bot hat, wird mit dem Deal des Versandhausriesen für weniger als 20 Euro fündig.

Sackboy: A Big Adventure – PS5-Spiel mit Astro Bot-Vibes im Amazon-Angebot

In Sackboy: A Big Adventure könnt ihr entweder alleine oder mit bis zu drei Begleiterinnen und Begleitern in die mit viel Liebe zum Detail gestaltete Spielwelt des Plattformers eintauchen. Die Freunde der gestrickten Wundertüte wurden vom chaosstiftenden, heimtückischen Vex entführt, um seinen fiesen Auf-den-Kopf-Steller zu bauen. Mit dem diabolischen Gerät gefährdet er Sackboys unschuldiges Traumland, das in einen kargen Schandfleck der Albträume verwandelt werden soll.

Dank der mannigfaltigen Level-Gestaltung und des coolen Koop-Gameplays bietet das PS5-Spiel viel Abwechslung zum bisher kleinsten Preis bei Amazon:

Das Abenteuer erinnert nicht nur optisch, sondern auch spielerisch an das aktuell gefeierte Astro Bot, spielt es doch in einer ebenso kunstvoll designten Welt voller lebhafter Landschaften, von schneebedeckten Berggipfeln bis hin zu den blättrigsten Dschungeln. Die Umgebungen sind nicht nur grafisch anspruchsvoll, sondern laden auch zum kreativen wie taktischen Denken um die Ecke ein. Jedes Level ist mit Herausforderungen gespickt, die euren Einfallsreichtum und eure Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

Darüber hinaus hebt sich Sackboy: A Big Adventure durch seine charmante Aufmachung und die vielseitigen Bewegungsoptionen der sympathischen Hauptfigur ab. Von waghalsigen Sprüngen und schützenden Rollen bis hin zu ausgeklügelten Angriffsmanövern stehen euch zahlreiche Möglichkeiten zur Wahl, die Hindernisse eines jeden Levels zu überwinden.

Die PS5 perfekt in Szene gesetzt

Die Features der PS5 werden optimal genutzt, vor allem das haptische Feedback der DualSense-Controller lässt euch spüren, wie sich das Material unter Sackboys Füßen verändert, wenn ihr über die wollartigen Böden wandert. Nebenbei kann sich auch die musikalische Untermalung, die dank Tempest-3D-AudioTech für ein noch immersiveres Erlebnis sorgt, bestens hören lassen.

Zum Preis von nicht einmal 20 Euro ist Sackboy: A Big Adventure, für das wir auch im Test nahezu durch die Bank weg Lob übrig hatten, ein Muss für Fans von Plattform-Titeln. Die Mischung aus herausfordernden Aufgaben, liebevoll gestalteten Welten und der Möglichkeit, das ganze an der Seite eurer Liebsten zu erleben, macht das detaillverliebte 3D-Adventure auch im Jahre 2024 noch zu einer hervorragenden Wahl für alle, die dank Astro Bot auf den Geschmack gekommen sind oder nach einer Alternative zum Weltraumabenteuer suchen.

Ihr solltet euch allerdings beeilen: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit lang im Angebot bei Amazon.

Quellen: Geizhals, Amazon, PS Store

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.