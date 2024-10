Für Profi-Fahrer & Hobby-Raser: Das beliebteste Gaming-Lenkrad auf Amazon über 100 Euro günstiger abstauben

Wer zu den Fans von Rennspielen gehört, hat wahrscheinlich bereits ein Rennlenkrad für PC oder Konsole – und falls nicht, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, sich eines zuzulegen. Bei Amazon gibt es zum Prime Day das beliebte Logitech Gaming-Lenkrad deutlich günstiger, mit einem Rabatt von über 100 Euro.

Das Logitech G29 Driving Force Racing Wheel, so der vollständige Name, wird inklusive passender Pedale geliefert und zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus: Es kann nicht nur an der PS5 und der PlayStation 4 genutzt werden, sondern auch problemlos am PC und der Xbox-Konsole. Und natürlich kommen auch Xbox-Besitzende auf den Geschmack des Rabatts.

Logitech G29-Rennlenkrad bei Amazon im Angebot: Das sind die Highlights

Das Logitech G29-Rennlenkrad ist der unangefochtene Bestseller seiner Zunft in de Rubrik der Gaming-Lenkräder des Versandhausgiganten. Normalerweise kostet das realistische und besonders immersive Eingabegerät, das bei rund 38.000 Bewertungen einen Durchschnitt von 4,6 von 5 Sternen erreicht hat, etwa 330 Euro. Dank des aktuellen Amazon-Angebots zum Prime Day 2024 könnt ihr jedoch mehr als ein Drittel des Preises sparen:

Die Xbox-Ausführung findet ihr, wenn ihr über den obigen Link auf den entsprechenden Button unter „Stil“ bei Amazon, klickt. Aber völlig egal, ob ihr es am PC oder eurer liebsten Spielekonsole nutzt: Das G29 liefert eine außergewöhnlich präzise Steuerung, die euch fast grenzenlos in die Welt der Rennsimulationen eintauchen lässt. Dazu tragen unter anderem die hochwertigen Schalthebel aus Edelstahl bei. Auch das vielgelobte Real Force Feedback von Logitech sorgt für ein besonders realistisches Fahrgefühl – selbst kleinste Kurven, Bodenunebenheiten oder Streckenschäden spürt man unmittelbar und intensiv.

Für den nötigen Komfort sorgt der mit Leder bezogene Lenkradkranz: Er liegt angenehm in der Hand und bleibt auch nach langen Spielsessions bequem, ohne sich abgenutzt anzufühlen. Optisch macht das Lenkrad ebenfalls einiges her, denn es erinnert stark an das eines echten Rennwagens.

Auch die individuell anpassbaren, druckempfindlichen und nichtlinearen Bremspedale fügen sich nahtlos in das Gesamtbild ein. Sie sorgen für ein präzises Bremsgefühl, schnelle Reaktionszeiten und eine optimale Stabilität dank des robusten Sockels und der verstellbaren Pedalflächen. Wie immer solltet ihr euch aber nicht nur auf der Rennstrecke sputen: Das Angebot für das Gaming-Lenkrad auf Amazon ist zeitlich begrenzt und läuft vermutlich nur über den Prime Day.

Quellen: Amazon, Geizhals

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.