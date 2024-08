Gaming-Maus im Angebot: Profi-Modell von Logitech zum halben Preis bei Amazon

Die Gaming Week bei Amazon ist in vollem Gange. Ein besonderes Highlight ist die kabellose Gaming-Maus Logitech G PRO X SUPERLIGHT, die aktuell mit einem Rabatt von 47 Prozent erhältlich ist.

Dieses Profi-Modell überzeugt durch seine ultraleichte Konstruktion und moderne Sensortechnologie. Mit einem Gewicht von nur 63 Gramm und einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden verspricht die Maus ein optimales Spielerlebnis für ambitionierte Zocker*innen.

Amazon: Logitech Gaming-Maus im Angebot

Die Logitech G PRO X SUPERLIGHT 🛒 ist fast 25 Prozent leichter als die Standard PRO Wireless Maus, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen. Mit dem HERO 25K Sensor bietet sie mikroskopische Präzision, um selbst anspruchsvollste Gamer*innen zufriedenzustellen. Die LIGHTSPEED-Technologie sorgt für eine verzögerungsfreie Verbindung und gibt euch die Freiheit, euch ohne störende Kabel zu bewegen.

Mit fünf programmierbaren Tasten könnt ihr das Gerät perfekt an euren Spielstil anpassen. Die Tasten sind so positioniert, dass ihr sie schnell und intuitiv erreichen könnt – ein entscheidender Vorteil in hitzigen Gaming-Situationen. Ob ihr eure Reaktionszeit verbessern oder eure Zielsicherheit erhöhen möchtet – diese Gaming-Maus könnte der Schlüssel zu eurem nächsten Levelaufstieg sein.

Komfort und Ausdauer für lange Gaming-Sessions

Die ergonomische Form der Logitech G PRO X SUPERLIGHT 🛒 wurde speziell für ausgiebige Gaming-Sessions entwickelt. Die Zero Additive Polytetrafluorethylen (PTFE)-Füße sorgen für reibungsloses Gleiten auf verschiedenen Oberflächen, was euch präzise Kontrolle und ermüdungsfreies Spielen ermöglicht.

Mit einer soliden Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden müsst ihr euch keine Sorgen um plötzliche Ausfälle und Unterbrechungen während wichtiger Spiele machen. Die Gaming-Maus ist kompatibel mit Windows und macOS, sodass ihr sie flexibel an verschiedenen Systemen einsetzen könnt. GEs gibt also gleich mehrere gute Gründe, bei diesem Angebot der Amazon Gaming Week zuzuschlagen.

