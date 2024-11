Gefeiertes Gaming-Headset von Logitech unter 50 Euro: Amazon-Bestseller jetzt stark reduziert

Sparfüchse sollten jetzt die Ohren spitzen: Aktuell gibt es ein gefeiertes, kabelgebundenes Gaming-Headset bei Amazon zum deutlich schmaleren Preis. Statt wie ursprünglich für stolze 89,99, ist das beliebte Modell von Logitech jetzt für nur 49,99 Euro zu erstehen.

So spart ihr satte 40 Euro und nehmt das kleine Klang-Kraftpaket für fast die Hälfte mit. Ein Deal, der vor allem für Gamerinnen und Gamer interessant ist, die auf qualitativ hochwertige Audioausgabe und Funktionen wie Surround-Sound neben einem zuverlässigen Mikrofon setzen.

Gaming-Headset im Amazon-Angebot: Mit dem Logitech G432 gibt es günstig auf die Ohren

Das Logitech G432 ist mit leistungsfähigen 50-Millimeter-Lautsprechern ausgestattet, die ein intensives und detailreiches Audioerlebnis bieten. So taucht ihr noch tiefer in die Klangwelt eurer liebsten Spiele ein und verpasst keinen Mucks mehr – sei es das Herumschleichen von Feinden oder den Einsatz einer tödlichen Fähigkeit. Die Lautsprecher des Headsets liefern eine lebendige und klare Soundkulisse, die nicht nur Games, sondern auch Filme oder Serien noch immersiver werden werden lässt. Bei Amazon zählt das Gaming-Headset zu den beliebtesten, kommt auf eine starke Bewertung von 4,4 Sternen bei sagenhaften 26.000 Rezensionen:

Dank des bereits angesprochenen integrierten DTS Headphone 2.0-Surround-Sound geht das Headset über den klassischen 7.1-Bereich hinaus und ermöglicht eine präzise, ortsabhängige Audiowiedergabe. Konkret heißt das: Ihr hört ganz genau, aus welcher Richtung Geräusche kommen, was euch vor allem in Multiplayer-Matches, wie ihr sie beispielsweise in Valorant oder Counter-Strike 2 bestreitet, einen deutlichen Vorteil verschaffen kann. Das Logitech G432 schafft so aber auch in Singleplayer-Titeln eine äußerst realistische Atmosphäre, die zu einem besonders intensiven Spielerlebnis beiträgt.

Das Gaming-Headset ist obendrein mit einem 6-Millimeter-Mikrofon ausgestattet, das für kristallklare Kommunikation in Voice-Chats oder Calls sorgt. Selbiges lässt sich bei Bedarf einfach hochklappen und stumm schalten, sodass ihr jederzeit die Kontrolle über eure Kommunikation behaltet und schnell reagieren könnt, wenn man euch mal nicht hören soll. Darüber hinaus sind die Lautstärkeregler direkt am Headset angebracht und ermöglichen eine flotte Anpassung während des Zockens, ohne dass es eurem Gameplay einen Abbruch tut.

Auch beim Tragekomfort überzeugt das Logitech G432: Die sanften, gepolsterten Ohrmuscheln und der bequeme, leichte Kopfbügel aus Kunstleder sorgen über längere Sessions hinweg nicht für ein unangenehmes Gefühl. Zusätzlich sind die Ohrpolster bis zu einem Winkel von 90 Grad drehbar, sodass sie sich perfekt an euren Kopf anpassen und gleichzeitig entspannt sitzen. All zu viel Zeit verstreichen lassen solltet ihr aber nicht: Wie üblich gibt es das Gaming-Headset nur für kurze Zeit im Angebot auf Amazon.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.